Morre Solano Ribeiro, que produziu festivais marcantes da MPB na televisão, aos 87





Em entrevista à Folha em 2025, Ribeiro destacou Chico Science e a Nação Zumbi, as cantoras Tulipa Ruiz, Tiê, Céu, o grupo BaianaSystem e Lenine como nomes relevantes da música brasileira. Mas fez uma ressalva. "Existem pelo Brasil centenas de novos músicos, cantores e compositores, mas eles não têm a exposição necessária como no tempo dos festivais que tiveram Elis, Caetano, Gil, Chico, Bethânia e tantos outros."