5 dicas para melhorar as vendas antes do fim do ano

Revise propostas abertas e contatos que ficaram sem acompanhamento. Confirme se a necessidade permanece, esclareça dúvidas e verifique o que falta para a decisão. A abordagem deve respeitar quem já informou que não deseja prosseguir. Em vez de apenas perguntar se o interessado avaliou o orçamento, procure combinar um próximo passo, como uma conversa com quem aprova a contratação ou o envio de informações complementares.