Rosa amarela, branca e vermelha: entenda a finalidade de cada uma nos rituais de amor

A rosa amarela também pode ser utilizada em práticas voltadas à autoestima, principalmente quando há a necessidade de recuperar o entusiasmo depois de uma decepção amorosa. Outro aspecto interessante é sua associação com a prosperidade. Nesse contexto, a flor representa não apenas abundância material, mas também a capacidade de reconhecer o próprio valor e cultivar relações nas quais exista troca equilibrada.