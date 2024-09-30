Mais um! Bicho-preguiça recebe ajuda na BR 101 em São Mateus

Um bicho-preguiça recebeu uma ‘ajudinha extra’ para atravessar a BR 101, em São Mateus, no último sábado (28). Durante uma ronda de rotina, uma equipe da Eco101 viu o animal e realizou o resgate, levando-o em segurança para o outro lado da rodovia.
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Correção
Diferentemente do informado em versão anterior deste texto, quem conduzia o caminhão era uma mulher, e não um homem. A informação foi corrigida.
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