Motoristas param carros para que bicho-preguiça atravesse rodovia no ES

As imagens foram feitas pela Jayne Feliciano, que passava pelo local e seguia sentido Marataízes. Ela contou que viu o animal no canto da estrada e até achou que era uma cobra. Ela parou para ver e depois percebeu que um carro que estava à frente fez o mesmo. Os automóveis fecharam a pista e sinalizaram para os demais condutores que passavam.