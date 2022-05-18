Pavlova de frutas frescas: sobremesa simples que impressiona

PAVLOVA DE FRUTAS FRESCAS
- 4 claras
- 1 xícara de açúcar refinado
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 200ml de mistura para chantili
- Frutas frescas da sua preferência (na receita usei oito morangos, um kiwi, uma manga, um maracujá e 12 mirtilos)
Dica de vinho para harmonizar
Sobremesas feitas de frutas harmonizam com espumantes doces. Além do tradicional moscatel, o demi-sec também funciona para essa combinação. Uma boa sugestão é o Terranova demi-sec, de uma vinícola que produz ótimos espumantes no Vale do São Francisco, no interior da Bahia.