Pavlova de frutas frescas: sobremesa simples que impressiona

No topo da minha lista de sobremesas lindas e perfeitas para impressionar está a pavlova, um suspirão recheado e coberto com chantili e frutas. Na versão que apresento no vídeo acima, usei manga, maracujá, kiwi, mirtilo e morango - que é um clássico nessa preparação.

A receita leva poucos ingredientes e permite diferentes tamanhos e combinações.

O segredo aqui é a temperatura e o tempo de forno. Por se tratar de um suspiro, o doce precisa secar para ficar crocante, vem daí a importância de colocar o forno na menor temperatura (120º C).

Se a menor temperatura do seu forno for superior a essa, deixe a porta dele entreaberta, apoiando com uma colher.

PAVLOVA DE FRUTAS FRESCAS

INGREDIENTES:

4 claras



1 xícara de açúcar refinado



2 colheres (sopa) de amido de milho



200ml de mistura para chantili



Frutas frescas da sua preferência (na receita usei oito morangos, um kiwi, uma manga, um maracujá e 12 mirtilos)

Suspiro vai ao forno na temperatura mais baixa, em torno de 120ºC Crédito: Hugo Boniolo

Assista ao vídeo com as instruções de preparo no topo desta página.

Dica de vinho para harmonizar Sobremesas feitas de frutas harmonizam com espumantes doces. Além do tradicional moscatel, o demi-sec também funciona para essa combinação. Uma boa sugestão é o Terranova demi-sec, de uma vinícola que produz ótimos espumantes no Vale do São Francisco, no interior da Bahia.

