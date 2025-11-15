Editorias do Site
Pão australiano: confira receita e dicas para deixá-lo bem macio

Pãozinho ficou famoso no Brasil ao ser oferecido como cortesia na rede de restaurantes Outback, que tem três unidades no Espírito Santo

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 07:00

Pão-australiano
Pão australiano: apesar do nome, receita não foi inventada na Austrália Crédito: Marca Dr. Oetker

O pão australiano, fofinho e adocicado, é uma receita muito popular que, embora faça referência à Austrália, não foi inventado naquele país. Sua origem é incerta, mas algumas informações dão conta de que a versão que conhecemos hoje foi inspirada em pães australianos como o soda bread, servido em fazendas e ranchos para acompanhar sopas e carnes

No Brasil, o pão australiano ganhou fama com a chegada da rede de restaurantes Outback, onde até hoje é oferecido como cortesia antes das refeições. Além de farinha e fermento, esse saboroso pãozinho é preparado com ingredientes como açúcar mascavo, cacau em pó e mel.

Gosta de pão australiano? Então, confira abaixo uma receita simplificada escolhida pelo HZ para você reproduzir em casa.

Pão australiano

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: médio

  • Ingredientes:
  • Forma de bolo inglês (10cm x25 cm) - recomendado
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo 
  • 1 envelope de fermento biológico
  • 200ml de leite morno
  • 1 ovo
  • 1 colher (sopa) de mel
  • 2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
  • ½ xícara (chá) de farinha de trigo integral
  • ¼ xícara (chá) de cacau em pó 100% 
  • 30ml de óleo 
  • Gema e leite para pincelar

Modo de preparo:

  1. Ative o fermento misturando-o com o açúcar, o açúcar mascavo e o leite morno. Deixe descansar por 15 minutos.
  2. Após esse tempo, junte os outros ingredientes e sove por três minutos, deixando descansar por meia hora.
  3. Em seguida, sove por cinco minutos.
  4. Abra a massa, formate o pão e coloque em uma forma untada.
  5. Deixe descansar por 30 minutos.
  6. Pincele por cima gema com leite (opcional).
  7. Pré-aqueça o forno a 180° C e deixe assar por 35 minutos.  

Dicas que fazem a diferença:

  • O leite precisa ser morno. Independentemente do líquido que você escolher para ativar o fermento, ele precisa estar morno.
  • Essa receita fica suavemente doce - quanto mais açúcar houver na massa, mais lentamente o seu pão vai crescer.
  • Sovar o pão na batedeira possibilita fazer sem adição extra de farinha, deixando a sua massa mais lisa e fofinha.

Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

