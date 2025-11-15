Adocicado

Pão australiano: confira receita e dicas para deixá-lo bem macio

Pãozinho ficou famoso no Brasil ao ser oferecido como cortesia na rede de restaurantes Outback, que tem três unidades no Espírito Santo

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 07:00

Pão australiano: apesar do nome, receita não foi inventada na Austrália Crédito: Marca Dr. Oetker

O pão australiano, fofinho e adocicado, é uma receita muito popular que, embora faça referência à Austrália, não foi inventado naquele país. Sua origem é incerta, mas algumas informações dão conta de que a versão que conhecemos hoje foi inspirada em pães australianos como o soda bread, servido em fazendas e ranchos para acompanhar sopas e carnes.

No Brasil, o pão australiano ganhou fama com a chegada da rede de restaurantes Outback, onde até hoje é oferecido como cortesia antes das refeições. Além de farinha e fermento, esse saboroso pãozinho é preparado com ingredientes como açúcar mascavo, cacau em pó e mel.

Gosta de pão australiano? Então, confira abaixo uma receita simplificada escolhida pelo HZ para você reproduzir em casa.

Leia mais Pão doce caseiro com coco: confira a receita passo a passo

Pão australiano

Rendimento: 10 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: médio

Ingredientes:

Forma de bolo inglês (10cm x25 cm) - recomendado

2 colheres (sopa) de açúcar



2 colheres (sopa) de açúcar mascavo



1 envelope de fermento biológico



200ml de leite morno

1 ovo

1 colher (sopa) de mel



2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo



½ xícara (chá) de farinha de trigo integral



¼ xícara (chá) de cacau em pó 100%



30ml de óleo

Gema e leite para pincelar

Modo de preparo:

Ative o fermento misturando-o com o açúcar, o açúcar mascavo e o leite morno. Deixe descansar por 15 minutos. Após esse tempo, junte os outros ingredientes e sove por três minutos, deixando descansar por meia hora.

Em seguida, sove por cinco minutos.

Abra a massa, formate o pão e coloque em uma forma untada.

Deixe descansar por 30 minutos.

Pincele por cima gema com leite (opcional).

Pré-aqueça o forno a 180° C e deixe assar por 35 minutos.

Dicas que fazem a diferença:

O leite precisa ser morno. Independentemente do líquido que você escolher para ativar o fermento, ele precisa estar morno.

Essa receita fica suavemente doce - quanto mais açúcar houver na massa, mais lentamente o seu pão vai crescer.

Sovar o pão na batedeira possibilita fazer sem adição extra de farinha, deixando a sua massa mais lisa e fofinha.

Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar