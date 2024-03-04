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Turismo

4 destinos imperdíveis para conhecer na Austrália

País é ideal para pessoas que buscam paisagens de tirar o fôlego e uma cultura fascinante para explorar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Março de 2024 às 10:27

Imagem Edicase Brasil
Sydney é uma cidade encantadora da Austrália Crédito: siwawut | Shutterstock
A Austrália se destaca como um destino de viagem excepcional, oferecendo uma variedade impressionante de atrativos naturais, culturais e urbanos para explorar. Com paisagens deslumbrantes que vão desde praias paradisíacas e selvas tropicais até desertos vastos e montanhas imponentes, o país cativa os viajantes com sua diversidade geográfica e beleza natural única.
A seguir, confira 4 destinos para conhecer na Austrália!

1. Sydney

Capital de New South Wales, é uma encantadora cidade da Austrália que atrai muitos turistas do mundo. Do restaurante do Hotel Shangri-La tem-se uma vista panorâmica e fantástica, destacando-se a imponente Opera House e a Harbour Bridge.

2. Bondi Beach

Bondi é uma das principais praias de surfe da Austrália, situada em um bairro residencial e comercial, com bares e restaurantes. Uma de suas atrações é a piscina de água salgada, aberta para natação, mediante pagamento de taxa. Outra atividade imperdível é a caminhada pela costa, que tem um visual deslumbrante.
Imagem Edicase Brasil
Palm Beach tem uma vista incrível Crédito: Gordon Bell | Shutterstock

3. Palm Beach

Outra praia lindíssima, está localizada a uma hora de carro de Sydney. Do lado esquerdo está uma praia com ondas , ideal para surfar e, do lado direito, uma mais tranquila, boa para famílias e prática de stand up paddle . Vale a pena fazer uma caminhada de 15 minutos para ter essa vista incrível!

4. Hotel Watsons Bay Boutique

Charmoso e badalado hotel de praia, com 31 acomodações, próximo a Sydney, realiza festas e eventos atraindo um público mais jovem . O acesso pode ser de ferry boat ou ônibus. Sua localização de frente para a marina é privilegiada.

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