4 destinos imperdíveis para conhecer na Austrália

A Austrália se destaca como um destino de viagem excepcional, oferecendo uma variedade impressionante de atrativos naturais, culturais e urbanos para explorar. Com paisagens deslumbrantes que vão desde praias paradisíacas e selvas tropicais até desertos vastos e montanhas imponentes, o país cativa os viajantes com sua diversidade geográfica e beleza natural única.
A seguir, confira 4 destinos para conhecer na Austrália!
1. Sydney
Capital de New South Wales, é uma encantadora cidade da Austrália que atrai muitos turistas do mundo. Do restaurante do Hotel Shangri-La tem-se uma vista panorâmica e fantástica, destacando-se a imponente Opera House e a Harbour Bridge.
2. Bondi Beach
Bondi é uma das principais praias de surfe da Austrália, situada em um bairro residencial e comercial, com bares e restaurantes. Uma de suas atrações é a piscina de água salgada, aberta para natação, mediante pagamento de taxa. Outra atividade imperdível é a caminhada pela costa, que tem um visual deslumbrante.
3. Palm Beach
Outra praia lindíssima, está localizada a uma hora de carro de Sydney. Do lado esquerdo está uma praia com ondas , ideal para surfar e, do lado direito, uma mais tranquila, boa para famílias e prática de stand up paddle . Vale a pena fazer uma caminhada de 15 minutos para ter essa vista incrível!
4. Hotel Watsons Bay Boutique
Charmoso e badalado hotel de praia, com 31 acomodações, próximo a Sydney, realiza festas e eventos atraindo um público mais jovem . O acesso pode ser de ferry boat ou ônibus. Sua localização de frente para a marina é privilegiada.