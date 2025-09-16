Telenovela

'Vale Tudo': saiba se o vilão Marco Aurélio morre na novela

Após ser baleado em seu casamento, Marco Aurélio deixa o público em dúvida sobre seu destino nos próximos capítulos da trama

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11:40

Casamento de Leila e Marco Aurélio é marcado por momentos de tensão Crédito: GLOBO/ANGÉLICA GOUDINHO

A pergunta que tomou conta das redes sociais após o capítulo de segunda-feira (15) de “Vale Tudo” é: Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai morrer? O executivo foi baleado logo após se casar com Leila (Carolina Dieckmann), deixando a trama das nove em clima de mistério.

A resposta, porém, é não. Mesmo ferido no atentado, o vilão sobrevive ao ataque e passa apenas alguns dias internado, sempre amparado pela esposa. Ao deixar o hospital, ele retorna à TCA com o braço imobilizado, mas cheio de sede de vingança. Convencido de que Odete Roitman (Debora Bloch) está por trás da emboscada, Marco Aurélio promete se vingar da ex-sogra.

Enquanto isso, o núcleo segue em ebulição. Leila descobre uma arma escondida na mala do marido, Mário Sérgio grava uma conversa suspeita entre Odete e Freitas, e César começa a estranhar as atitudes da empresária.

E o suspense não para por aí: no capítulo de sábado (20), será a própria Odete quem sofrerá um atentado ao volante, virando o jogo mais uma vez e acirrando a disputa de poder dentro da novela.

Texto produzido com informações do Gshow.

