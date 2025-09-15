Editorias do Site
Redes Sociais

Odete Roitman será baleada no capítulo 150 de 'Vale Tudo'; saiba mais

Vilã irá escapar da morte no atentado, mas morrerá perto da reta final do folhetim

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:35

Debora Bloch como Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', atual novela das nove da Globo
Debora Bloch como Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', atual novela das nove da Globo Crédito: Fábio Rocha/Globo

O capítulo 150 do remake de Vale Tudo, previsto para ir ao ar no sábado, 20, irá exibir a cena em que a vilã Odete Roitman (Débora Bloch) é baleada enquanto dirige pelo Rio de Janeiro.

As informações são da Quem. A revista também afirma que a empresária irá escapar da morte e que o responsável pelo atentado será mantido em segredo.

No entanto, a vilã não terá a mesma sorte e irá morrer, assim como no enredo original. Segundo Flávio Ricco, colunista do portal Leo Dias, a morte da magnata da TCA será exibida no capítulo de 6 de outubro.

Manuela Dias, autora da nova versão da trama, já havia revelado seu desejo de mudar o responsável pelo assassinato da vilã. Na versão original de Vale Tudo, Odete Roitman é assassinada por Leila.

Quem vai matar Odete Roitman, em Vale Tudo?
Quem vai matar Odete Roitman, em Vale Tudo? Crédito: Imprensa/Globo

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete sobre final de 'Vale Tudo'

Quem vai matar Odete Roitman? Vote na enquete sobre final de 'Vale Tudo'

Imagem - 'Vale Tudo': O esquema da Globo para impedir vazamento do assassino de Odete Roitman

'Vale Tudo': O esquema da Globo para impedir vazamento do assassino de Odete Roitman

Imagem - Odete Roitman é mulher de 60 anos de 2025, 'desejável e para jogo', diz Debora Bloch

Odete Roitman é mulher de 60 anos de 2025, 'desejável e para jogo', diz Debora Bloch

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Confira a combinação amorosa de Libra com os 12 signos

Confira a combinação amorosa de Libra com os 12 signos
Imagem - Ubando celebra oito anos de carreira com show especial em Vitória

Ubando celebra oito anos de carreira com show especial em Vitória
Imagem - Festival da Baleia vai unir cultura, lazer e preservação marinha no ES

Festival da Baleia vai unir cultura, lazer e preservação marinha no ES