A Fazenda

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é confirmada em A Fazenda 17

Empresária e influenciadora foi presa em 2022 por estelionato em Santa Catarina

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:58

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é confirmada em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução Instagram @rayfigliuzzi

Nesta segunda-feira (15), a Record confirmou o nome de Rayane Figliuzzi como uma das participantes da 17ª edição de A Fazenda. O anúncio foi feito durante a estreia do reality show comandado por Adriane Galisteu.

Rayane tem 28 anos e namora o cantor Belo desde o final do ano passado. Em 2022, ela foi presa por suspeita de integrar uma quadrilha de estelionatários que aplicava o "golpe do motoboy" em idosos de Florianópolis.

A própria participante relatou aos colegas, no primeiro dia de confinamento, que namorou um homem que "a envolveu em um esquema criminoso". No golpe, os integrantes da quadrilha ligavam para as vítimas se passando por agentes bancários e avisavam que iam mandar um motoboy buscar o cartão da pessoa.

A Fazenda é um reality show em que os participantes (ou peões, como são conhecidos) precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Ao longo do programa, eles disputam prova e disputam a preferência do público para não saírem do programa.

A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. A atração ficou conhecida por juntar famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.

Neste ano, Carelli anunciou que dois participantes (um homem e uma mulher) são "infiltrados" da produção. Eles receberão ordens para executar algumas tarefas dentro da sede do programa, enquanto os demais tentarão adivinhar quem são os impostores. Ao final da dinâmica, eles deixarão o programa (exceto se houver alguma desistência, em cujo caso eles entrarão no lugar da pessoa que saiu).

O vencedor da atual edição receberá um prêmio de R$ 2 milhões.

Este vídeo pode te interessar