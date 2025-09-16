Editorias do Site
Quem é Toninho Tornado, humorista confirmado em A Fazenda 17

Ator de pegadinhas tem 50 anos e ganhou projeção nacional ao ser citado por Davi Brito no BBB

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:39

Toninho Tornado, humorista
Toninho Tornado, humorista Crédito: Reprodução Podcast PodPah

Nesta segunda-feira (15), a Record confirmou o nome de Toninho Tornado como uma das participantes da 17ª edição de A Fazenda. O anúncio foi feito durante a estreia do reality show comandado por Adriane Galisteu.

Toninho, 50, não tem parentesco com o ator Tony Tornado. O humorista ficou conhecido por fazer pegadinhas na internet, criando apelidos para as pessoas a partir de trocadilhos como como Ludmillo, tilápio, girafo, cenouro, sardinho e bactério. Seu bordão mais famoso é "calma, calabreso", que foi popularizado por Davi Brito, vencedor do BBB 24. A disputa pelo bordão foi parar na Justiça.

A Fazenda é um reality show em que os participantes (ou peões, como são conhecidos) precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Ao longo do programa, eles disputam prova e disputam a preferência do público para não saírem do programa.

A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. A atração ficou conhecida por juntar famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.

Neste ano, Carelli anunciou que dois participantes (um homem e uma mulher) são "infiltrados" da produção. Eles receberão ordens para executar algumas tarefas dentro da sede do programa, enquanto os demais tentarão adivinhar quem são os impostores. Ao final da dinâmica, eles deixarão o programa (exceto se houver alguma desistência, em cujo caso eles entrarão no lugar da pessoa que saiu).

O vencedor da atual edição receberá um prêmio de R$ 2 milhões.

