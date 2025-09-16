Famosos

Conheça Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita, de A Fazenda 17

Ao todo, são 24 peões disputando a atenção do público para levar o prêmio final de R$ 2 milhões

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:50

Conheça Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita, de A Fazenda 17 Crédito: Reprodução Instagram @luizomesquita

Nesta segunda-feira (15), a Record confirmou o nome de Luiz Mesquita como um dos participantes da 17ª edição de A Fazenda. O anúncio foi feito durante a estreia do reality show comandado por Adriane Galisteu.

Luiz tem 31 anos e é o filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita. Ele é multiatleta, lutador de artes marciais e bicampeão do Fight Music Show, competição que mistura luta e entretenimento.

A Fazenda é um reality show em que os participantes (ou peões, como são conhecidos) precisam conviver em uma propriedade rural montada pela Record em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo). Ao longo do programa, eles disputam prova e disputam a preferência do público para não saírem do programa.

A atração é dirigida por Rodrigo Carelli e, ao longo dos anos, foi palco de diversos desentendimentos, confusões e brigas entre os participantes. A atração ficou conhecida por juntar famosos e subcelebridades com perfis polêmicos e disposição para o barraco.

Neste ano, Carelli anunciou que dois participantes (um homem e uma mulher) são "infiltrados" da produção. Eles receberão ordens para executar algumas tarefas dentro da sede do programa, enquanto os demais tentarão adivinhar quem são os impostores. Ao final da dinâmica, eles deixarão o programa (exceto se houver alguma desistência, em cujo caso eles entrarão no lugar da pessoa que saiu).

O vencedor da atual edição receberá um prêmio de R$ 2 milhões.

