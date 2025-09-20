Shia Phoenix perde imunidade após produção constatar erro em prova em 'A Fazenda 17'

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10:07
Apenas quatro participantes estão imunes da primeira formação de roça de A Fazenda 17. Nesta sexta-feira (19), a produção do reality reavaliou a prova feita na última quinta (18) e constatou que houve um erro de apuração.
Durante a tarde, a fazendeira Rayane foi chamada para ler um recado aos peões. "Nessa análise, constatamos que, na segunda etapa, a bolinha do Shia Phoenix saiu por cima da gaiola, e não por baixo. Assim, ficou decidido que a imunidade do Shia está inválida", informou Rayane.
O participante Shia Phoenix, portanto, poderá ser votado normalmente na formação de roça. Estão imunes apenas Walério Araújo, Luiz Mesquita, Nizam Hayek e Will Guimarães. Matheus Martins, que também ganhou a prova, é um dos infiltrados. Sua imunidade, portanto, também não é válida.
Nesta sexta-feira (19), a primeira festa da edição terá show do grupo Jeito Moleque. O tema da festa é "Onde está o galinho?", uma brincadeira com "Onde está Wally?".
