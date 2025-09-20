Famosos

Shia Phoenix perde imunidade após produção constatar erro em prova em 'A Fazenda 17'

Participante teria feito trapaça não intencional na disputa

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10:07

Shia Phoenix perdeu imunidade na próxima roça porque não cumpriu prova corretamente Crédito: Reprodução TV Record

Apenas quatro participantes estão imunes da primeira formação de roça de A Fazenda 17. Nesta sexta-feira (19), a produção do reality reavaliou a prova feita na última quinta (18) e constatou que houve um erro de apuração.

Durante a tarde, a fazendeira Rayane foi chamada para ler um recado aos peões. "Nessa análise, constatamos que, na segunda etapa, a bolinha do Shia Phoenix saiu por cima da gaiola, e não por baixo. Assim, ficou decidido que a imunidade do Shia está inválida", informou Rayane.

O participante Shia Phoenix, portanto, poderá ser votado normalmente na formação de roça. Estão imunes apenas Walério Araújo, Luiz Mesquita, Nizam Hayek e Will Guimarães. Matheus Martins, que também ganhou a prova, é um dos infiltrados. Sua imunidade, portanto, também não é válida.

Nesta sexta-feira (19), a primeira festa da edição terá show do grupo Jeito Moleque. O tema da festa é "Onde está o galinho?", uma brincadeira com "Onde está Wally?".

