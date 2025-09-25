Climão!

Rayane ameaça Dudu Camargo em A Fazenda

Após Dudu Camargo vencer a Prova do Fazendeiro em 'A Fazenda 17', Ray se revolta com decisão do peão

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:08

A Fazenda 2025: Rayane ameaça Dudu Camargo Crédito: Reprodução Record TV

Ao saber que Dudu Camargo pretende colocá-la no trato da vaca com Carol em A Fazenda 2025 (Record), Rayane discutiu com o novo Fazendeiro.

O QUE ACONTECEU

Rayane apontou que Dudu deveria colocar no trato dos animais quem não trabalhou. "Eu trabalhei a semana inteira com os meninos. Era pra botar quem não trabalhou nessa semana."

"Eu estava acordando cedo todo dia! Eu te boto lá embaixo junto comigo! Tá achando que sou mulher? Então se torna homem! Bate no peito! Eu já sei fazer, cuidado! Quero ver se tu vai fazer!"

Ela apontou que vai acordá-lo todo dia para fazer o trato com ela. "Você vai acordar 5 e meia da manhã comigo!"

Dudu a rebateu e justificou sua escolha. "Eu tô acordando todo dia com a vaca, porque já durmo na baia. (...) Não é sacanagem, é desafio pra todos nós!".

Rayane o ameaçou. "Você não vai ter paz essa semana como fazendeiro!"

Mais cedo, Carol também discutiu com Dudu ao saber da ideia do peão. Após Dudu voltar como Fazendeiro, ela não o parabenizou e voltou a dizer a colegas que não fará o trato caso seja colocada.

