Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:35

Carol Lekker é expulsa por agredir Duda Wendling Crédito: Reprodução A Fazenda / TV Record

Carol Lekker foi expulsa de A Fazenda 17 nessa quarta-feira, 10, após uma discussão com Duda Wendling que acabou em agressão durante a transmissão do programa ao vivo. Duda teria mexido nos pertences de Carol, o que gerou o conflito.

A conta oficial do reality explicou o motivo da expulsão, após o anúncio dado aos peões por Saory, fazendeira da semana: "Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo."

Carol entrou no reality como um dos participantes infiltrados e passou por três Roças antes de ser removida da competição. Com sua saída, esta edição do reality marca sua quarta expulsão, número recorde no programa.

A primeira expulsa da edição foi Gaby Spanic, que agrediu Tamires propositalmente. Martina Sanzi também saiu por ter agredido Tamires, quando jogou um copo na peoa, e Creo Kellab foi retirado do jogo após dar um soco em Fabiano.

Kathy Maravilha, uma de suas aliadas, lamentou a saída da peoa e chorou. Ela foi confortada por Walério Araújo e Duda, que pediu desculpas. "Não queria que isso tivesse acontecido, quero pedir desculpas de verdade", disse Duda.

"Estava nas últimas [semanas do reality]", lamentou Kathy. No mesmo momento, Saory acusou Duda por seu "jogo baixo" e disse que ela teria incitado Carol.

Duda comentou novamente sobre o ocorrido para Mesquita e Walério: "Saiu por bobeira, as pessoas fizeram coisa muito pior com ela aqui dentro. Ela também fez coisa muito pior aqui dentro. Mas é aquilo, a soberba precede a queda."

