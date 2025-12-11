Beijo lésbico em 'Três Graças' agita fãs nas redes sociais: 'Casal do ano'

Editorias do Site
Lorena e Juquinha trocam primeiro selinho na novela e empolgam telespectadores

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:53

Beijo de Lorena e Juquinha em 'Três Graças'
Beijo de Lorena e Juquinha em 'Três Graças' Crédito: Reprodução / Globo

"Tem química, tem física, tem a tabela periódica inteira ", escreveu uma telespectadora de "Três Graças" no X. O comentário se refere ao aguardado primeiro beijo de Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedevski), que foi ao ar nesta quarta-feira (10).

Na cena, o casal saiu para um "date" e depois Juquinha deixou Lorena em casa. Na hora de se despedirem no carro, a policial tascou um selinho na herdeira, que correspondeu.

Em seguida, Ferrete (Murilo Benício) chega em casa e flagra a filha beijando a policial. "Minha filha beijando outra menina? Era a Lorena", diz ele para si mesmo, em choque.

"O selinho Loquinha finalmente saindo e o Ferrete tendo um treco", comentou outro telespectador. "Eu tô no céu, elas são o casal do ano."

"O jogo nem começou mas a Juquinha já marcou gol", brincou outro. "Que coisa linda, meu Deus, os olhinhos brilhando, a Juquinha se aproximando, a Lorena só faltando derreter! Os lábios perfeitos um para o outro", se emocionou outra telespectadora.

