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Rica em fibras

5 receitas com batata-doce para o pós-treino

Aprenda a preparar opções saudáveis e leves para recuperar a energia após a academia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 abr 2024 às 12:21

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 12:21

Imagem Edicase Brasil
O vegetal é ideal para fazer substituições saudáveis e evitar o consumo de alimentos calóricos Crédito: Cesarz | Shutterstock
A batata-doce é rica em fibras, proteínas e vitaminas essenciais para o corpo. Comumente consumida nas dietas, pode ser utilizada no preparo de diversos pratos simples e deliciosos. Isso porque o vegetal é ideal para fazer substituições saudáveis e evitar o consumo de alimentos calóricos, principalmente após praticar atividade física. Por isso, selecionamos 5 receitas com batata-doce para você saciar a fome sem prejudicar o treino. Veja!

Muffin de batata-doce com frango

Ingredientes
  • 400 g de batata-doce cozida e amassada

  • 6 colheres de sopa de ricota

  • 500 g de peito de frango

  • 1 colher se sopa de azeite

  • 2 tomates italianos picados em cubos

  • 1 cebola descascada e picada

  • 4 claras de ovos

  • 1 colher de sopa de salsinha picada

  • 1 colher de sopa de cebolinha picada

  • Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite, o frango, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica e misture bem. Leve ao fogo médio e refogue por 3 minutos. Em seguida, adicione a água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Aguarde o frango esfriar, desfie-o e transfira para um recipiente. Junte a batata-doce, a ricota , os tomates, as claras de ovo, a salsinha e a cebolinha e misture bem. Reserve. Unte formas para cupcake com azeite e distribua a massa sobre elas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. 

Pão de batata-doce

Ingredientes
  • 1 xícara de chá de polvilho azedo

  • 1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

  • 20 ml de azeite

  • 30 ml de água

  • 1 colher de sopa de semente de linhaça

  • Sal a gosto

  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, o azeite, o polvilho azedo, a linhaça , a água e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha os pães sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Omelete de batata-doce

Ingredientes
  • 4 ovos

  • 1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

  • 1 folha de couve-manteiga picada

  • 1 tomate sem sementes e picado

  • Sal, pimenta-do-reino moída a gosto

  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione a batata-doce, a couve e o tomate e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o omelete sobre ela e doure os dois lados. Sirva em seguida.

Panqueca de batata-doce

Imagem Edicase Brasil
Panqueca de batata-doce  Crédito: Micaela Fiorellini | Shutterstock
  • Ingredientes

  • 100 g de batata-doce laranja cozida e amassada  

  • 6 colheres de sopa de farinha de aveia

  • 2 ovos

  • 1 colher de chá de canela em pó

  • 1 colher de chá de fermento biológico

  • Óleo de coco para untar 

  • Mel para servir

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a batata-doce e o ovo e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia , a canela e o fermento biológico e bata novamente para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e despeje sobre a panela. Doure dos dois lados. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o mel.

Biscoito de batata-doce

Ingredientes
  • 1/2 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

  • 1 ovo

  • 1 xícara de chá de leite de coco

  • 1/2 xícara de chá de açúcar de coco

  • 1 colher de sopa de óleo de coco

  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo integral

  • 1 pitada de sal

  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

  • Óleo de coco para untar

  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Adicione o restante dos ingredientes, exceto o fermento, e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

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