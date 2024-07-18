Os peixes são fontes de nutrientes essenciais para a saúde e bem-estar Crédito: APIWAN BORRIKONRATCHATA | Shutterstock

Os peixes são uma fonte excelente de proteínas de alta qualidade e são ricos em minerais essenciais, vitaminas e ácidos graxos como o ômega 3. Esse conjunto de nutrientes proporciona diversos benefícios para a saúde, incluindo redução da inflamação, melhoria da saúde mental e cardiovascular devido ao baixo teor de gorduras saturadas.

Abaixo, confira 6 motivos para incluir peixes na dieta!

1. Proteínas de alta qualidade

Os peixes são uma fonte excepcional de proteínas de alta qualidade, essenciais para a construção e reparo dos tecidos corporais. Além disso, elas são altamente biodisponíveis, o que significa que o corpo pode absorvê-las e utilizá-las de maneira eficiente.

“A ingestão adequada de proteínas é vital para sustentar a saúde óssea e garantir sua estruturação adequada, juntamente a outros nutrientes essenciais”, acrescenta a nutricionista Iana Mizumukai de Araújo, da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo.

2. Fontes de ômega 3

Ricos em ômega 3, o consumo regular de peixes pode ajudar a manter a saúde cardiovascular e cerebral. Isso porque ele pode auxiliar na redução de inflamações e a diminuir os triglicerídeos no sangue, o que auxilia na regulação da pressão arterial.

“É um importante ácido graxo anti-inflamatório. Ele auxilia no processo de recuperação de diversas células do organismo, por fazer parte da estrutura delas”, explica o nutricionista Ricardo Zanuto.

3. Fontes naturais de vitaminas e minerais essenciais

Os peixes são uma excelente fonte de vitaminas D e B12, iodo e selênio. A vitamina D é fundamental para a saúde óssea, enquanto a vitamina B12 é crucial para a formação dos glóbulos vermelhos. Por sua vez, o iodo e o selênio são responsáveis pela produção dos hormônios da tireoide, que regulam o metabolismo. Nesse cenário, incluir peixes na dieta pode ser especialmente benéfico para pessoas que sofrem de distúrbios da tireoide, ajudando a manter a função tireoidiana adequada e a saúde geral.

“Ter a combinação equilibrada de suplementos adequados aliados a hábitos saudáveis é fundamental para quem precisa ter o controle da tireoide . Os nutrientes como selênio, ômega 3, vitaminas do complexo B, dentre outros, conseguem ajudar na regulação da função tireoidiana. Além disso, é preciso haver um consumo de frutas, verduras e proteínas magras refogadas com óleo de qualidade”, explica Larissa Amorim, nutricionista da Always Fit.

O ômega 3 presente no peixe ajuda a manter a pele saudável Crédito: PeopleImages.com – Yu | Shutterstock

4. Promovem a saúde da pele

Os peixes contêm uma variedade de nutrientes benéficos para a saúde da pele. Além de ômega 3, que ajuda a manter a barreira de proteção da pele saudável e melhora sua elasticidade, a vitamina A desempenha auxilia na regeneração celular e na produção de colágeno.

“Os ácidos graxos do tipo ômega 3 são importantes para manter equilíbrio de perfil inflamatório da pele e prevenir doenças inflamatórias como as dermatites, psoríase e acne”, acrescenta a nutróloga Marcella Garcez.

5. Auxiliam na saúde mental

Os ácidos graxos encontrados nos peixes podem contribuir para a redução do risco de depressão e ansiedade, além de ajudar a melhorar o humor e a função cerebral. Esses nutrientes desempenham um papel importante na regulação dos neurotransmissores no cérebro, promovendo um equilíbrio mental saudável.

“As membranas das bilhões de células cerebrais são construídas a partir do ômega 3. Há evidências que relacionam o baixo consumo desse ácido graxo a problemas cognitivos e que ele auxilia no tratamento de inflamações no cérebro. Além disso, as proteínas do complexo B estão associadas à produção de neurotransmissores, enquanto as vitaminas E, C e selênio possuem ação antioxidante, retardando o envelhecimento das células do cérebro”, explica a nutricionista Marianne Fazzi.

6. Fortalecem a imunidade