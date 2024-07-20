Saudáveis

Conheça 6 sopas deliciosas para ajudar a emagrecer

Receitas podem ser preparadas com uma variedade de ingredientes que ajudam a acelerar o metabolismo no inverno
Portal Edicase

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 14:50

Imagem Edicase Brasil
Sopa de lentilha com legumes Crédito: Wiktory | Shutterstock
Quando se trata de perder peso de maneira saudável e saborosa, as sopas emagrecedoras são uma excelente escolha. Nutritivas e satisfatórias, podem ser preparadas com uma variedade de ingredientes que ajudam a acelerar o metabolismo.
Além disso, são uma opção prática para quem busca refeições leves e fáceis de preparar. A seguir, confira algumas opções para incluir na sua rotina alimentar durante o inverno!

Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes:

  • 1/2 kg de lentilha
  • 1 1/2 l de água
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 cenouras descascadas e cortadas em cubos
  • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha , a cenoura, a batata e a folha de louro, cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.
Dica: decore a sopa com coentro ou salsa.

Sopa de feijão-branco

Ingredientes:

  • 200 g de feijão-branco
  • 150 g de cenoura descascada e cortada em cubos
  • 150 g de chuchu descascado e cortado em cubos
  • 150 g de abobrinha descascada e cortada em cubos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Água
  • Sal, salsa, tomilho e folhas de louro a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o feijão, a salsa, o tomilho e as folhas de louro e cubra com água. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 40 minutos. Junte a cenoura, o chuchu e a abobrinha e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Sopa de cevadinha com salsão

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de cevadinha
  • 10 talos de salsão sem as folhas e picados
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 cebola descascada e picada
  • 750 ml de água
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a cevadinha , cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte a cevadinha, o caldo de legumes e o sal e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Sopa de legumes  Crédito: Oksana Mizina | Shutterstock

Sopa de legumes

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 batatas descascadas e picadas
  • 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 talos de aipo picados
  • Floretes de 1/2 couve-flor
  • 1 l de caldo de galinha caseiro
  • 2 tomates sem casca e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão picado e sem sementes
  • 1 folha de louro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o aipo e o pimentão e refogue por 4 minutos. Acrescente a batata, a cenoura, a couve-flor, o tomate, a folha de louro e o caldo de galinha e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino moída e salsinha e sirva em seguida.

Sopa de frango

Ingredientes:

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 1 dente de alho descascados e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 6 batatas descascadas e raladas
  • 10 vagens picadas
  • 1 maço de couve picado
  • Água para cozinhar
  • Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue-o por 5 minutos. Junte a cenoura, a batata , a vagem e a couve e refogue por mais 5 minutos. Depois, cubra os ingredientes com água e tempere com sal. Cozinhe em fogo baixo até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Sopa de macarrão com legumes

Ingredientes:

  • 250 g de macarrão integral
  • 1 tomate picado e sem sementes
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de vagem picada
  • 2 l de caldo de galinha
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o tomate e refogue por 4 minutos. Acrescente a vagem, as batatas, as cenouras e o macarrão, cubra com caldo de galinha e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

