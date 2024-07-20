Conheça 6 sopas deliciosas para ajudar a emagrecer

Quando se trata de perder peso de maneira saudável e saborosa, as sopas emagrecedoras são uma excelente escolha. Nutritivas e satisfatórias, podem ser preparadas com uma variedade de ingredientes que ajudam a acelerar o metabolismo.
Além disso, são uma opção prática para quem busca refeições leves e fáceis de preparar. A seguir, confira algumas opções para incluir na sua rotina alimentar durante o inverno!
Sopa de lentilha com legumes
Ingredientes:
- 1/2 kg de lentilha
- 1 1/2 l de água
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 cenouras descascadas e cortadas em cubos
- 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de sal
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha , a cenoura, a batata e a folha de louro, cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.
Dica: decore a sopa com coentro ou salsa.
Sopa de feijão-branco
Ingredientes:
- 200 g de feijão-branco
- 150 g de cenoura descascada e cortada em cubos
- 150 g de chuchu descascado e cortado em cubos
- 150 g de abobrinha descascada e cortada em cubos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Água
- Sal, salsa, tomilho e folhas de louro a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o feijão, a salsa, o tomilho e as folhas de louro e cubra com água. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 40 minutos. Junte a cenoura, o chuchu e a abobrinha e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.
Sopa de cevadinha com salsão
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de cevadinha
- 10 talos de salsão sem as folhas e picados
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- 1 cebola descascada e picada
- 750 ml de água
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a cevadinha , cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte a cevadinha, o caldo de legumes e o sal e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa de legumes
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 3 batatas descascadas e picadas
- 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 3 talos de aipo picados
- Floretes de 1/2 couve-flor
- 1 l de caldo de galinha caseiro
- 2 tomates sem casca e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão picado e sem sementes
- 1 folha de louro
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o aipo e o pimentão e refogue por 4 minutos. Acrescente a batata, a cenoura, a couve-flor, o tomate, a folha de louro e o caldo de galinha e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino moída e salsinha e sirva em seguida.
Sopa de frango
Ingredientes:
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 dente de alho descascados e picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 6 batatas descascadas e raladas
- 10 vagens picadas
- 1 maço de couve picado
- Água para cozinhar
- Sal e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue-o por 5 minutos. Junte a cenoura, a batata , a vagem e a couve e refogue por mais 5 minutos. Depois, cubra os ingredientes com água e tempere com sal. Cozinhe em fogo baixo até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.
Sopa de macarrão com legumes
Ingredientes:
- 250 g de macarrão integral
- 1 tomate picado e sem sementes
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de vagem picada
- 2 l de caldo de galinha
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o tomate e refogue por 4 minutos. Acrescente a vagem, as batatas, as cenouras e o macarrão, cubra com caldo de galinha e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.