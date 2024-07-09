5 cremes e sopas funcionais para ajudar a emagrecer no inverno

Os alimentos funcionais são amplamente conhecidos por oferecerem inúmeros benefícios para a saúde do corpo. Acompanhados de hábitos saudáveis, podem, por exemplo, reduzir os riscos de doenças crônicas degenerativas. E o melhor de tudo: usados em sopas, são excelentes alternativas para se aquecer nos dias frios. A seguir, confira cinco receitas funcionais deliciosas para turbinar a dieta no inverno!
Creme para melhorar o funcionamento intestinal
Ingredientes
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Floretes de 1 brócolis
- 1 colher de chá de páprica
- Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a páprica, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o sal e misture bem. Cubra com água e cozinhe até o brócolis amolecer. Desligue o fogo, espere esfriar e bata a mistura em um liquidificador até obter uma consistência homogênea. Transfira para a panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Sopa para desintoxicar o organismo
Ingredientes
- 500 g de abóbora sem casca e cortada em cubos
- 2 batatas-doce cortadas em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a abóbora e a batata-doce e mexa bem. Acrescente o curry em pó e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, adicione o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe ferver. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Sirva quente.
Creme para ajudar a combater os radicais livres
Ingredientes
- 600 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 l de caldo de legumes
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 rodela de gengibre descascada e ralada
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o gengibre e cozinhe por 7 minutos, mexendo sempre. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a sopa para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Polvilhe com o coentro e sirva em seguida.
Sopa para aumentar a saciedade
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 dentes de alho amassados
- 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 8 folhas de manjericão picadas
- Sal a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha e os floretes de couve-flor, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Acrescente as folhas de manjericão e tempere com sal. Sirva em seguida.
Creme para ajudar a diminuir a gordura corporal
Ingredientes
- 2 kg de tomates maduros, sem pele, sem sementes e cortados em pedaços
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de manjericão picado
- 1 xícara de chá de caldo de frango
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque os tomates, o caldo de frango, o alho, a cebola e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por uma hora. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e coloque a mistura novamente na panela. Polvilhe com o manjericão, mexa para incorporar com os demais ingredientes e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.