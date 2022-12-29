Terapia infusional de imunobiológicos alivia sintomas de doenças crônicas

O avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novas medicações vêm trazendo alívio para pacientes com doenças incuráveis que, até então, contavam com tratamentos limitados. Exemplo desse avanço na área médica são as terapias infusionais de imunobiológicos, que consistem na administração de medicamentos intravenosos (pelas veias) ou subcutâneos (sob a pele) em pacientes com doenças imunomediadas, potencializando o resultado do tratamento com possibilidade de redução de efeitos colaterais e proporcionando mais qualidade de vida.

A intenção desse tipo de tratamento é permitir que os portadores dessas doenças crônicas alcancem a chamada “remissão”, com retorno às atividades laborais e sociais. Assim, nesse tipo de terapia, os medicamentos são administrados em um Centro de Terapia Assistida, que é uma estrutura física preparada para maior conforto do paciente, com equipe treinada e equipamentos para pronto atendimento em caso de efeitos adversos, seguindo os protocolos de indicação e contraindicação do tratamento prescrito, assistência especializada e segurança.

Além do tipo de aplicação, também vale ressaltar a composição do medicamento que é diferenciada e individualizada, fruto do resultado de diversas pesquisas realizadas via engenharia genética, como derivados de anticorpos humanos ou humanizados, modificados em laboratório genético.

A infusão dos medicamentos imunobiológicos pode ser feita em pacientes reumatológicos, com diversos medicamentos disponíveis para doenças como artrite reumatoide, lúpus, espondiloartrites, osteoporose. Assim como de outras especialidades, como Neurologia (esclerose múltipla, enxaqueca, polineuropatias), Pneumologia (asma grave), Dermatologia (urticária, psoríase, hidradenite supurativa), Gastroenterologia (doença de Crohn e retocolite ulcerativa), Imunologia (imunodeficiência comum variável).

Dessa forma, percebe-se que as infusões de medicamentos biológicos revolucionaram as opções de tratamentos até então disponíveis por sua efetividade, controle, potencial de atenuar sintomas realmente incômodos e de proporcionar mais qualidade de vida ao indivíduo.