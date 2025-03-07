A Agência da Previdência Social na Serra, localizada na avenida Norte Sul, vai ficar fechada para atendimento ao público nas próximas segunda (10) e terça-feira (11). Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o motivo do fechamento é promover as adequações necessárias para atender às normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros.
O atendimento presencial será retomado normalmente, na quarta-feira (12). O INSS informou que a equipe da agência está entrando em contato com os segurados com agendamentos marcados para os dias de fechamento para informar os novos dias e horários em que serão atendidos.
Os moradores da Serra podem agendar atendimento em outras agências do INSS na região da Grande Vitória. Além disso, a maioria dos serviços da Previdência Social está disponível de forma on-line, por meio do Meu INSS (aplicativo e site gov.br/meuinss) e pela Central Telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Agência do INSS na Serra ficará fechada para atendimento por dois dias
Por esses canais, é possível solicitar benefícios, como aposentadoria, pensão por morte ou salário-maternidade; consultar processos e informações sobre benefícios; obter extratos; agendar atendimento em uma agência, entre outros serviços.