Política e economia: a sexta-feira (15) promete ser movimentada no ES

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Se tudo caminhar como vem caminhando desde a semana passada, a sexta-feira (15) tem tudo para ser bastante animada e movimentada para políticos, empresários, executivos e dirigentes de entidades do Espírito Santo. Está prevista a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Obra de grande impacto, daquelas boas de se inaugurar. Por si só o evento já seria suficiente para movimentar todos os atores citados, mas não vai ficar por aí. Quem também estará no Estado (até o início da noite de segunda-feira estava tudo confirmado), na sexta, é o secretário geral da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. É claro que não há comparação entre a visita de um presidente da República e a de um chefe de Fisco, mas os temas a serem tratados, sim, se equivalem.

Lula virá inaugurar uma das mais impactantes obras viárias feitas no Estado nos últimos tempos. Iniciado em meados da década passada, o Contorno do Mestre Álvaro deve desafogar o trânsito da Serra, a maior cidade do Espírito Santo. Além disso, há a expectativa de que o presidente traga na manga alguma boa notícia sobre a renegociação do contrato de concessão da BR 101 no Estado, que está em debate no Tribunal de Contas da União. A previsão é de que a decisão do TCU saia ainda em 2023, como a próxima semana é a última útil, é bem possível que tenhamos novidades sobre o assunto até sexta-feira. O ministro dos Transportes, Renan Filho, que acompanha de perto o tema, certamente estará na comitiva presidencial.

Barreirinhas, por sua vez, virá conversar sobre um tema que há muito aflige empresários e políticos do Estado: a perda de poder da Alfândega do Porto de Vitória. A visita dele está agendada desde o final de outubro, depois de muita pressão feita pelo governo capixaba, bancada federal e setor produtivo. Se não fosse Lula, seria a grande agenda de sexta em Vitória. A expectativa é de que Barreirinhas ponha panos quentes no debate sobre a reestruturação da Receita Federal e nos consequentes impactos nas estruturas do Fisco no Espírito Santo.

A Receita Federal foi pega de surpresa pela visita de Lula e tenta adequar as agendas desde que a informação foi publicada pelo colunista Leonel Ximenes. Por ora, ele estará, às 14h de sexta, na sede da Receita Federal, na Beira-Mar, participando do Seminário Inovações Aduaneiras. Uma coletiva à imprensa está prevista (os jornalistas não irão lá para falar sobre inovações aduaneiras...).

A inauguração do Mestre Álvaro está marcada para 15h. Tudo pode mudar até lá, afinal, o dia (ainda) só tem 24h.

