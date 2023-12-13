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Infraestrutura

Vale prepara início das desapropriações e do licenciamento de ferrovia no Sul do ES

O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse à coluna que os trabalhos estão caminhando dentro do prazo estabelecido

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

13 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Renato Casagrande conversa com o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, na inauguração da usina de briquetes Crédito: Fernando Madeira
A inauguração da primeira fábrica de briquetes do mundo, em Tubarão, era o tema principal do evento realizado nesta terça-feira (12), em Tubarão, mas outros assuntos importantes para a Vale e para o Estado, caso da ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta (até o Porto de Ubu), foram conversados. O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse à coluna que os trabalhos estão caminhando dentro do prazo estabelecido. Quando questionado sobre a chegada da ferrovia até o Rio de Janeiro, respondeu sorrindo. "Não posso falar isso para um repórter".
Marcello Spinelli, vice-presidente de Soluções de Minério de Ferro da Vale, afirmou que o projeto de engenharia está bem adiantado. "Está quase pronto (o projeto de engenharia). Acredito que, no primeiro trimestre de 2024, teremos condições de iniciar os processos de desapropriações e o licenciamento ambiental, o que deve levar 24 meses". O executivo disse ainda que a doação do projeto executivo e dos estudos ambientais entre Ubu e Presidente Kennedy devem ser entregues pela Vale ao governo do Estado no começo do ano que vem.
O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço também conversaram sobre o assunto com algumas pessoas da mineradora. Ouviram que as negociações com o Ministério dos Transportes, que quer um retorno maior pelas concessões antecipadas, são duras, mas que as coisas estão andando. Em outubro passado, quando esteve em Vitória, o ministro Renan Filho, à frente das negociações, garantiu que a Vale faria a ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta (até o porto de Ubu), o que ainda era uma dúvida para muita gente, e que o ramal seria estendido até o Rio de Janeiro. A obra até o Rio não está na conta da Vale.
"A informação que eu tenho é que o governo federal quer levar a ferrovia até a cidade do Rio de Janeiro. Temos portos importantes ao longo do caminho e a conexão com o Rio conectará os terminais com centros importantes de produção. O que está sendo estudado agora é o modelo que será adotado para que o investimento saia o quanto antes", disse Casagrande.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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