Vale prepara início das desapropriações e do licenciamento de ferrovia no Sul do ES

A inauguração da primeira fábrica de briquetes do mundo, em Tubarão
, era o tema principal do evento realizado nesta terça-feira (12), em Tubarão, mas outros assuntos importantes para a Vale e para o Estado, caso da ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta (até o Porto de Ubu), foram conversados. O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse à coluna que os trabalhos estão caminhando dentro do prazo estabelecido. Quando questionado sobre a chegada da ferrovia até o Rio de Janeiro, respondeu sorrindo. "Não posso falar isso para um repórter".
Marcello Spinelli, vice-presidente de Soluções de Minério de Ferro da Vale, afirmou que o projeto de engenharia está bem adiantado. "Está quase pronto (o projeto de engenharia). Acredito que, no primeiro trimestre de 2024, teremos condições de iniciar os processos de desapropriações e o licenciamento ambiental, o que deve levar 24 meses". O executivo disse ainda que a doação do projeto executivo e dos estudos ambientais entre Ubu e Presidente Kennedy devem ser entregues pela Vale ao governo do Estado no começo do ano que vem.
"A informação que eu tenho é que o governo federal quer levar a ferrovia até a cidade do Rio de Janeiro. Temos portos importantes ao longo do caminho e a conexão com o Rio conectará os terminais com centros importantes de produção. O que está sendo estudado agora é o modelo que será adotado para que o investimento saia o quanto antes", disse Casagrande.