Vale prepara início das desapropriações e do licenciamento de ferrovia no Sul do ES

Marcello Spinelli, vice-presidente de Soluções de Minério de Ferro da Vale, afirmou que o projeto de engenharia está bem adiantado. "Está quase pronto (o projeto de engenharia). Acredito que, no primeiro trimestre de 2024, teremos condições de iniciar os processos de desapropriações e o licenciamento ambiental, o que deve levar 24 meses". O executivo disse ainda que a doação do projeto executivo e dos estudos ambientais entre Ubu e Presidente Kennedy devem ser entregues pela Vale ao governo do Estado no começo do ano que vem.