Vale prepara início das desapropriações e do licenciamento de ferrovia no Sul do ES

Renato Casagrande conversa com o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, na inauguração da usina de briquetes. Crédito: Fernando Madeira

A inauguração da primeira fábrica de briquetes do mundo, em Tubarão, era o tema principal do evento realizado nesta terça-feira (12), em Tubarão, mas assuntos importantes para a Vale e para o Estado, caso da ferrovia entre Santa Leopoldina e Ubu, foram conversados. O presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse à coluna que os trabalhos para a construção do ramal da Ferrovia Vitória-Minas, que irá de Santa Leopoldina até Anchieta, estão caminhando dentro do prazo estabelecido. Quando questionado sobre a chegada até o Rio de Janeiro, respondeu sorrindo. "Não posso falar isso para um repórter".

O governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço também conversaram sobre o assunto com algumas pessoas da Vale. Ouviram que as negociações com o Ministério dos Transportes, que quer um retorno maior pelas concessões antecipadas, são duras, mas que as coisas estão andando. Em outubro passado, quando esteve em Vitória, o ministro Renan Filho, que está à frente das negociações, garantiu que a Vale faria a ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta (até o porto de Ubu), o que ainda era uma dúvida para muita gente, e que o ramal seria estendido até o Rio de Janeiro. A obra até o Rio não está na conta da Vale.

"A informação que eu tenho é que o governo federal quer levar a ferrovia até a cidade do Rio de Janeiro. Temos portos importantes ao longo do caminho e a conexão com o Rio conectará os terminais com centros importantes de produção. O que está sendo estudado agora é o modelo que será adotado para que o investimento saia o quanto antes", disse Casagrande.

Marcello Spinelli, vice-presidente de Soluções de Minério de Ferro da Vale, afirmou que o cronograma de trabalho até Ubu está em dia. "O projeto de engenharia está quase pronto. Acredito que, no primeiro trimestre de 2024, teremos condições de iniciar os processos de desapropriações e o licenciamento ambiental, o que deve levar 24 meses". O executivo disse ainda que a doação do projeto executivo e dos estudos ambientais entre Ubu e Presidente Kennedy devem ser entregues pela Vale ao governo do Estado no começo do ano que vem.

A Gazeta integra o Saiba mais