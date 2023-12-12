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Reaproveitamento

Cesan entra em acordo com a Vale para fornecimento de água de reúso

A mineradora e estatal capixaba de saneamento devem assinar memorando de entendimento na semana que vem. Concessionária vai entregar produto na porta da Vale

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 14:59

Públicado em 

12 dez 2023 às 14:59
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira
Vale e Cesan devem assinar, na próxima semana, um memorando de entendimento para que a mineradora utilize, em Tubarão, água de reúso produzida pela Epar (Estação de Produção de Água de Reúso) de Manguinhos, na Serra. O contrato será nos mesmos moldes do fechado pela ArcelorMittal, que utilizará a água que será produzida pela Epar de Camburi. A empresa que vencer o leilão do dia 17 de janeiro, na B3, além fazer o tratamento do esgoto da região de Jardim Camburi e Bairro de Fátima, terá de entregar a água de reúso dentro da área da Arcelor.
A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço, nesta terça-feira (12), na inauguração da fábrica de briquetes da Vale, em Tubarão. Executivos da Vale confirmaram o entendimento.A água de reúso não é potável, portanto, não serve para consumo humano, no entanto, é adequada para fins industriais. Ou seja, além de dar destinação a algo que seria descartado, acaba com a disputa entre consumo humano e empresarial. A princípio, a Vale utilizaria 92 litros por segundo, seria uma espécie de teste. A ideia é elevar a demanda ao longo do tempo.
No caso da ArcelorMittal, a vencedora do leilão investirá R$ 240 milhões na construção da nova Epar de Camburi (a que funciona na área do Aeroporto vaqi acabar), que será entregue em 2026. A estrutura vai tratar o esgoto gerado por 164 mil moradores de Vitória e Serra. Depois do tratamento, sobram 300 litros de água por segundo, a Arcelor se compromete a ficar com 200 litros por segundo. A estação de Manguinhos está sendo feita pela Cesan e será concluída em meados do ano que vem. Uma empresa assumirá a gestão da estrutura e a responsabilidade de entregar água de reúso na porta da Vale. 

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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