Cesan entra em acordo com a Vale para fornecimento de água de reúso

No caso da ArcelorMittal, a vencedora do leilão investirá R$ 240 milhões na construção da nova Epar de Camburi (a que funciona na área do Aeroporto vaqi acabar), que será entregue em 2026. A estrutura vai tratar o esgoto gerado por 164 mil moradores de Vitória e Serra. Depois do tratamento, sobram 300 litros de água por segundo, a Arcelor se compromete a ficar com 200 litros por segundo. A estação de Manguinhos está sendo feita pela Cesan e será concluída em meados do ano que vem. Uma empresa assumirá a gestão da estrutura e a responsabilidade de entregar água de reúso na porta da Vale.