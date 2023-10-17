Novo PAC: ministro garante ferrovia do ES até o Rio para conectar portos

Investimentos na malha ferroviária estão no pacote de obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Espírito Santo, apresentados pelo governo federal, com recursos que somam R$ 43 bilhões para o Estado.
Com o ramal da EF 118 garantido de Santa Leopoldina até Anchieta, com previsão de dois anos para inícios das obras, o governo federal trabalha agora para estender o ramal até o Rio de Janeiro, de maneira a permitir a ligação de portos do Espírito Santo ao Rio de Janeiro.
Durante o lançamento do novo PAC em Vitória nesta terça-feira (17), o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo está dialogando para ampliar a EF 118, o que vai possibilitar a ligação do Estado a cinco portos, incluindo o Porto do Açu, em São João da Barra, e ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).
"Nós vamos avançar no modal ferroviário no Espírito Santo. Vamos conectar os portos do Espírito Santo às mais modernas ferrovias do Brasil e trabalhar para conectar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Isso vai dar ao Espírito Santo novas possibilidades para o seu desenvolvimento, para escoar uma parcela ainda mais significativa do que o Brasil produz. Vocês já escoam minério. Mas podem escoar muito mais se nós tivermos uma integração ferroviária eficiente e estamos trabalhando na EF 118", detalha.
O governador Renato Casagrande avalia que integração é vital para o Espírito Santo. "Cria expectativa de resolver problemas antigos", destaca.
Recursos de Mariana para destravar BR 262
Outra obra importante para a logística do Espírito Santo é a duplicação da BR 262, intervenção que também está no pacote do novo PAC. O ministro dos Transportes Renan Filho destaca que o governo está fazendo o projeto, mas diz que é uma solução de engenharia complexa.
"Vamos direcionar parte dos recursos de Mariana (do rompimento da barragem da Samarco) para resolver definitivamente a duplicação da BR 262. A gente precisa ter o projeto da 262 pronto para não ficar com uma situação delicada. Faço um apelo ao governador e à bancada federal para a gente trabalhar juntos para soltar o projeto pronto quanto antes para a gente ter obra na BR 262, em 2024, e também concluir o projeto da BR 259", pontua Renan.
R$ 43 bilhões para o ES
O novo PAC do governo federal para o Espírito Santo foi apresentado em evento em Vitória, com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e dos Transportes, Renan Filho, e o governador Renato Casagrande. O ministro Rui Costa afirma que, no total, serão investidos no Estado R$ 43 bilhões, já destinados a 47 obras.
As intervenções incluem a barragem do Rio Jucu, a ampliação do Hospital Universitário da Ufes, o projeto público de duplicação e estudo de concessão da BR 262, a finalização da nova unidade de produção de petróleo e gás natural no Parque das Baleias, do Contorno de Serra em Mestre Álvaro (BR 101) e do novo Hospital Geral de Cariacica. O ministro Rui Costa explica que o valor e o número de obras vão aumentar com os projetos escolhidos pelos editais do "Novo PAC Seleções".
“No novo PAC também estão previstos recursos necessários para obras que, mesmo seguindo em um calendário normal, não estejam concluídas até 2026. Se o país quiser crescer ao longo de muitos anos, incluindo milhares de brasileiros, precisamos pensar em investimentos sustentáveis e isso se faz com planejamento, é planejar verdadeiramente um Estado. Para isso, precisamos de tempo, de planejamento a longo prazo e é isso que nós queremos fixar com o planejamento do novo PAC”, acrescenta Rui Costa.