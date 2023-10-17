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Investimentos

Novo PAC: ES vai ter mais 1,2 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida

Projetos e obras do governo federal previstas para o Estado serão apresentados em evento em Vitória, nesta terça-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2023 às 21:34

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 21:34

Os projetos e as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal previstos para o Espírito Santo serão anunciados nesta terça-feira (17), em um evento em Vitória com a presença do ministro da Casa CivilRui Costa. Entre os investimentos que serão apresentados a empresários e gestores públicos do Estado, está a construção de 1.268 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.
Serão finalizadas ainda outras 3.273 unidades habitacionais, totalizando, assim, mais 4.541 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida no Estado, conforme informou a Casa Civil do governo federal nesta segunda-feira (16) à noite.
Conselho eleva subsídio para famílias do Minha Casa, Minha Vida
Conjunto residencial do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação/Agência Brasil
No total, o investimento de recursos já alocados por meio do PAC para o Estado é de R$ 43 bilhões. Entre as principais obras, estão a Barragem do Rio Jucu, a ampliação do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o projeto público de duplicação e estudo de concessão da BR 262. Também serão finalizadas obras importantes como uma nova unidade de produção de petróleo e gás natural no Parque das Baleias, o Contorno do Mestre Álvaro e o novo Hospital Geral de Cariacica.
Outras obras de mobilidade que devem receber recursos federais são a construção de novos trechos das BRs 259 e 482, para acesso a Baixo Guandu, e o contorno de Cachoeiro do Itapemirim, respectivamente. Também está contemplada a finalização do acesso a Capuaba (BR-447), em Vila Velha. Estão previstas ainda as duplicações da BR 259 (João Neiva - Colatina - Aimorés) e da BR 262. 
Ainda conforme informações da Casa Civil, haverá a finalização de 950 km em linhas de transmissão em três regiões (Morro do Chapéu II – Poções III; Poções III - Medeiros Neto II; Medeiros Neto II - João Neiva 2) e a implantação de mais 1.069 km de linhas de transmissão no Estado.
A lista de obras inclui ainda melhorias na estação de tratamento de esgoto em Colatina e a implantação do saneamento integrado e urbanização nos bairros São Benedito, Consolação, Bonfim, da Penha, Itararé e Gurigica, todos em Vitória.

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