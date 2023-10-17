Novo PAC: ES vai ter mais 1,2 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida

Os projetos e as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal previstos para o Espírito Santo serão anunciados nesta terça-feira (17), em um evento em Vitória com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Entre os investimentos que serão apresentados a empresários e gestores públicos do Estado, está a construção de 1.268 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.
Serão finalizadas ainda outras 3.273 unidades habitacionais, totalizando, assim, mais 4.541 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida no Estado, conforme informou a Casa Civil do governo federal nesta segunda-feira (16) à noite.
No total, o investimento de recursos já alocados por meio do PAC para o Estado é de R$ 43 bilhões. Entre as principais obras, estão a Barragem do Rio Jucu, a ampliação do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o projeto público de duplicação e estudo de concessão da BR 262. Também serão finalizadas obras importantes como uma nova unidade de produção de petróleo e gás natural no Parque das Baleias, o Contorno do Mestre Álvaro e o novo Hospital Geral de Cariacica.
Outras obras de mobilidade que devem receber recursos federais são a construção de novos trechos das BRs 259 e 482, para acesso a Baixo Guandu, e o contorno de Cachoeiro do Itapemirim, respectivamente. Também está contemplada a finalização do acesso a Capuaba (BR-447), em Vila Velha. Estão previstas ainda as duplicações da BR 259 (João Neiva - Colatina - Aimorés) e da BR 262.
Ainda conforme informações da Casa Civil, haverá a finalização de 950 km em linhas de transmissão em três regiões (Morro do Chapéu II – Poções III; Poções III - Medeiros Neto II; Medeiros Neto II - João Neiva 2) e a implantação de mais 1.069 km de linhas de transmissão no Estado.
A lista de obras inclui ainda melhorias na estação de tratamento de esgoto em Colatina e a implantação do saneamento integrado e urbanização nos bairros São Benedito, Consolação, Bonfim, da Penha, Itararé e Gurigica, todos em Vitória.