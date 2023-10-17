"A admissibilidade é o primeiro passo. É o que afirma que o proposto está dentro da politica estabelecida pela SecexConsenso (Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos). Agora vamos discutir os parêmetros, os investimentos e prazos e o TCU vai aferir a vantajosidade e acredito que até o final do ano já teremos o contrato assinado", afirma Renan Filho.

O ministro destacou que a repactuação do contrato vai garantir mais R$ 2 bilhões adicionais de recursos privados no Estado até o ano de 2026, fora os recursos públicos do PAC, que somam R$ 43 bilhões.

No novo contrato estão previstas as seguintes intervenções:

Duplicação de 170 quilômetros da BR-101;

40 quilômetros de terceira faixa no trecho Norte, onde há limitação de obras em função da área de proteção ambiental da Reserva de Sooretama;



51 quilômetros de novos contornos nas cidades de Fundão, Ibiraçu e Linhares, também no trecho Norte.

Your browser does not support the audio element. Contrato da BR 101 deve ser assinado até dezembro, diz Renan Filho

Com isso, a expectativa do governador Renato Casagrande é que as obras recomecem no início de 2024, praticamente um ano e meio depois de a Eco 101 ter desistido do contrato de concessão.