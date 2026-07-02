Após folga, seleção volta a treinar sem Rayan e à espera de Raphinha

Sob intenso calor na manhã desta quinta-feira (2), em Morristown, Nova Jersey, com temperatura de 36º e sensação térmica de 41º, a seleção brasileira deu início à preparação para o confronto com a Noruega no próximo domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Dos 26 jogadores que compõe o elenco comandado por Carlo Ancelotti, três não estiveram no gramado no começo do treino: Lucas Paquetá, Raphinha e Rayan. O primeiro segue entregue ao departamento médico, tentando se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.





O camisa 11, por sua vez, seria integrado ao elenco a partir desta quinta, mas ficou na parte interna do CT Columbia Park, fazendo controle de carga, assim como Rayan, também poupado da atividade. O jovem de 19 anos, porém, não preocupa a comissão técnica para o confronto com os noruegueses. Já Raphinha não sabe ainda se terá condições de atuar, pois está na fase final do processo de recuperação de uma lesão na coxa direita. Ambos não foram vistos no gramado nos 15 minutos iniciais da atividade no gramado, tempo em que os profissionais de imprensa podem acompanhar o trabalhado comandado por Ancelotti.





Na última terça-feira (30), Raphinha também não tinha ido ao gramado nesse período, mas depois foi ao campo para iniciar sua transição, com exercícios leves, primeiro de tênis e, depois, com chuteiras. Até o duelo com a Noruega, a seleção brasileira fará três treinos. A principal dúvida para a formação da equipe é sobre o substituto de Paquetá. Com uma lesão na coxa esquerda, a previsão é que ele fique fora das oitavas e das quartas de final. O mais provável é que ele só tenha condições de voltar a jogar em uma eventual decisão caso a seleção brasileira avance até lá.





Sem o jogador do Flamengo, as opções mais prováveis para compor o meio de campo do Brasil Gabriel Martinelli, Danilo Santos ou mesmo Endrick. Neymar corre por fora, e Fabinho seria uma opção para aumentar a capacidade defensiva do setor.