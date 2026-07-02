AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Técnico da Argentina diz que partida contra Cabo Verde não será fácil e coloca Brasil entre os favoritos
Copa do Mundo

Técnico da Argentina diz que partida contra Cabo Verde não será fácil e coloca Brasil entre os favoritos

Lionel Scaloni comandou Messi e companheiros na conquista da última Copa do Mundo

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 17:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2026 às 17:07
Lionel Scaloni, treinador da Argentina
Reprodução / X / Seleção Argentina

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que Cabo Verde fez por merecer seu lugar na fase de mata-mata da Copa do Mundo e que espera por um duelo difícil contra a equipe africana. A atual campeã mundial Argentina e a debutante Cabo Verde medem forças nesta sexta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, valendo uma vaga nas oitavas de final.


"[A equipe de Cabo Verde] também ainda não perdeu [teve três empates na fase de grupos], inclusive algumas partidas até merecia ganhar. Contra Espanha e Uruguai eles sofreram mais, mas se defenderam bem", afirmou o treinador argentino durante entrevista nesta quinta-feira (2) no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.


"Não nos surpreende, sinceramente. Temos que respeitá-los e vamos fazer isso. Sabemos que não vai ser fácil. Essa é a realidade.", respondeu Scaloni sobre o time estreante em Copas ter ficado com a segunda vaga de seu grupo, deixando para trás o Uruguai. 



Quem passar pega no dia 7 de julho o vencedor do jogo entre Austrália e Egito, que acontece também nesta sexta, às 15h, no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas. Questionado sobre as seleções de melhor desempenho em sua avaliação até aqui no torneio, Scaloni disse que França e Brasil "estão jogando muito bem".


Ele ainda emendou na sequência as seleções do México, da Colômbia, da Inglaterra, de Portugal e da Espanha entre as que têm se destacado e têm potencial de avançar na competição.


"'Acho que a França está indo muito bem agora, o Brasil também. São equipes que, no fim das contas, chegarão até o fim. Eu vi o México, e honestamente, fez um ótimo jogo contra o Equador. A Colômbia está jogando muito bem, a Espanha também, claro, e não quero me esquecer de nenhuma delas. Porque ainda tem Portugal e Inglaterra, times que eu acho que vão estar na briga pelo título até o final'', destacou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo Copa 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista morre e trânsito é interditado na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Estação Central de Colatina passa por reformas desde maio deste ano.
Estação Central de Colatina será interditada a partir desta sexta-feira (3)
Imagem de destaque
9 receitas de sopas leves para manter a dieta nos dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados