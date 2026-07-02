Técnico da Argentina diz que partida contra Cabo Verde não será fácil e coloca Brasil entre os favoritos





Quem passar pega no dia 7 de julho o vencedor do jogo entre Austrália e Egito, que acontece também nesta sexta, às 15h, no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas. Questionado sobre as seleções de melhor desempenho em sua avaliação até aqui no torneio, Scaloni disse que França e Brasil "estão jogando muito bem".





Ele ainda emendou na sequência as seleções do México, da Colômbia, da Inglaterra, de Portugal e da Espanha entre as que têm se destacado e têm potencial de avançar na competição.





"'Acho que a França está indo muito bem agora, o Brasil também. São equipes que, no fim das contas, chegarão até o fim. Eu vi o México, e honestamente, fez um ótimo jogo contra o Equador. A Colômbia está jogando muito bem, a Espanha também, claro, e não quero me esquecer de nenhuma delas. Porque ainda tem Portugal e Inglaterra, times que eu acho que vão estar na briga pelo título até o final'', destacou.