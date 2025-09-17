Se cuida

10 alimentos que ajudam a prevenir e a tratar a gordura no fígado

É importante incluir na dieta opções que auxiliem na desintoxicação, reduzam a inflamação e favoreçam o metabolismo

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:33

A alimentação tem um papel decisivo na prevenção e no cuidado da gordura no fígado Crédito: Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock

Um fígado saudável é essencial para manter o equilíbrio e o bom funcionamento de todo o organismo. Esse órgão desempenha papéis vitais, como metabolizar os nutrientes ingeridos, eliminar toxinas acumuladas e produzir enzimas importantes para a digestão e a saúde metabólica.

No entanto, quando ocorre o acúmulo excessivo de gordura em suas células, surge a chamada esteatose hepática, popularmente conhecida como fígado gorduroso. Essa condição, se não é identificada e tratada, pode evoluir de forma progressiva, causando inflamação, fibrose e, em casos mais graves, levando até mesmo à cirrose, impactando de maneira significativa a qualidade de vida.

“ Cuidar do fígado é investir em vitalidade, energia e equilíbrio hormonal. Um fígado sobrecarregado é como um filtro entupido: nada flui direito”, alerta a nutricionista integrativa Paloma Cupini.

A alimentação tem um papel decisivo na prevenção e no cuidado da esteatose hepática. Para manter o fígado saudável, é importante incluir na dieta alimentos que auxiliem na desintoxicação, reduzam a inflamação e favoreçam o metabolismo das gorduras. Veja abaixo!

1. Azeite de oliva extravirgem

Rico em gorduras boas e antioxidantes, ajuda a reduzir o acúmulo de gordura no fígado. “Um fio de azeite cru nas saladas é como dar um abraço protetor para o fígado”, afirma Paloma Cupini.

2. Peixes ricos em ômega 3

Salmão, sardinha e atum contêm ácidos graxos que combatem a inflamação hepática .

3. Vegetais crucíferos

Brócolis, couve-flor e repolho estimulam enzimas de desintoxicação e auxiliam na eliminação de toxinas.

4. Frutas vermelhas

Morango, amora e mirtilo são fontes de antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo no fígado.

O abacate ajuda a regular os níveis de gordura no fígado Crédito: Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock

5. Abacate

Além de proteger o coração, suas gorduras boas ajudam a regular os níveis de gordura no fígado .

6. Chá verde

Contém catequinas que favorecem a metabolização da gordura e protegem as células hepáticas.

7. Cúrcuma (açafrão-da-terra)

Possui ação anti-inflamatória e antioxidante, promovendo a saúde do fígado.

8. Nozes e castanhas

Ricas em gorduras saudáveis e vitamina E, auxiliam na redução da inflamação hepática.

9. Alho

Estimula enzimas que ajudam na eliminação de toxinas e melhora a função hepática .

10. Aveia

Fonte de fibras solúveis que reduzem a absorção de gordura e colesterol, ajudando na prevenção da esteatose.

Cuidado integral com a alimentação

O cuidado com a alimentação é essencial para manter a saúde do fígado, mas é importante lembrar que nenhum alimento isolado é capaz de reverter os danos ao órgão. “Não existe alimento milagroso, mas escolhas conscientes fazem toda a diferença. Um fígado nutrido e desintoxicado reflete diretamente na saúde do corpo inteiro”, ressalta Paloma Cupini.

Além de incluir esses alimentos, é fundamental reduzir o consumo de açúcares refinados, bebidas alcoólicas e ultraprocessados, que contribuem para o acúmulo de gordura e a inflamação hepática. Pequenas mudanças diárias na alimentação podem gerar grandes resultados: mais disposição, melhor metabolismo e, principalmente, um fígado saudável para toda a vida.

Por Silmara Sanches

