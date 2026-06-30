Almoço prático: 5 receitas de quiches fáceis e saudáveis

As quiches são uma ótima opção para quem busca preparar um almoço saboroso sem passar horas na cozinha. Com massa crocante e recheios variados, elas podem ser feitas com ingredientes nutritivos, como legumes, verduras, queijos e proteínas magras. Além de versáteis, podem ser servidas com diversos acompanhamentos ou consumidas sozinhas, garantindo uma refeição completa, deliciosa e equilibrada para o dia a dia.
A seguir, confira 5 receitas de quiches fáceis e saudáveis para servir no almoço!
1. Quiche de espinafre com ricota
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 100 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de água gelada (se necessário)
- 1 pitada de sal
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de espinafre picado
- 200 g de ricota em cubos
- 3 ovos
- 200 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Adicione a manteiga e mexa com a ponta dos dedos até obter uma farofa úmida. Acrescente o ovo e misture até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada aos poucos. Em seguida, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais alguns instantes. Junte o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e deixe amornar.
Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite até obter um creme homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente o espinafre refogado e a ricota e misture delicadamente. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.
2. Quiche de abobrinha com queijo cottage
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha integral
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 ovo
- Sal a gosto
Recheio
- 1 abobrinha ralada
- 150 g de queijo cottage
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha integral, o azeite, o ovo e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa e reserve.
Recheio
Coloque a abobrinha ralada em uma peneira, adicione uma pitada de sal e deixe descansar por alguns minutos para eliminar o excesso de água. Em seguida, esprema bem com as mãos ou com um pano limpo, retirando o máximo de líquido possível.
Em uma tigela, bata os ovos com o leite até obter um creme homogêneo. Tempere com orégano, sal e pimenta-do-reino. Acrescente a abobrinha e o queijo cottage e misture bem. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.
3. Quiche de brócolis e couve-flor
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 ovo
- 4 colheres de sopa de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 1/2 xícara de chá de brócolis picado
- 1/2 xícara de chá de couve-flor picada
- 200 g de queijo cottage
- 2 ovos
- 1/2 cebola picada
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de trigo integral e o sal. Acrescente o azeite, o ovo e a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Abra a massa entre duas folhas de papel-manteiga. Com a massa, forre uma forma redonda de quiche. Faça pequenos furos com um garfo na base da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o brócolis e a couve-flor e cozinhe por alguns minutos, até ficar levemente macio. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o queijo cottage até obter um creme homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente o brócolis e o couve-flor refogados e misture bem. Distribua o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.
4. Quiche de frango com legumes
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de água quente
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 300 g de peito de frango cozido e cortado em cubos
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos
- 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1/2 pimentão amarelo cortado em cubos
- 3 ovos
- 200 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Abra a massa entre duas folhas de papel-manteiga. Com a massa, forre uma forma redonda de quiche. Faça pequenos furos com um garfo na base da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais alguns instantes. Junte o frango, o brócolis e os pimentões e refogue por cerca de 3 minutos. Reserve.
Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite até obter um creme homogêneo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o refogado de frango com legumes e misture delicadamente. Despeje o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até firmar e dourar. Sirva em seguida.
5. Quiche de alho-poró e tomate
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 2/3 de xícara de chá de farinha de linhaça
- 8 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- 1/4 de xícara de chá de água quente
Recheio
- 1 alho-poró fatiado
- 2 tomates sem sementes e picados
- 200 g de ricota amassada
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque as farinhas e o sal e misture. Adicione o azeite de oliva e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, coloque a água quente e misture até obter uma massa homogênea. Abra a massa entre duas folhas de papel-manteiga. Com a massa, forre uma forma redonda de quiche. Faça pequenos furos com um garfo na base da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio. Reserve e deixe amornar. Em um recipiente, bata os ovos com a ricota até obter um creme homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o alho-poró refogado, os tomates e as folhas de manjericão e misture delicadamente. Distribua o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até firmar e dourar levemente. Sirva em seguida.