Novo Parklog: governo do ES estuda parceria com porto privado para exportar rochas

A exemplo do projeto já em andamento em Aracruz, na Região Norte, o governo do Espírito Santo está lançando um novo Parklog, agora voltado ao desenvolvimento do outro extremo. O ParkLog Sul Capixaba foi lançado nesta quinta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim.





Em fase de estudo, o ParkLog Sul é um ecossistema integrado de logística, energia e indústria. Esse ambiente tem o objetivo de organizar e potencializar os ativos da região Sul do Estado. Voltado a integrar diferentes modais de transporte e cadeias produtivas em uma estratégia de longo prazo, o projeto quer posicionar o Espírito Santo como um dos principais hubs logísticos do Brasil.





Ainda não há o número de municípios que vão compor o novo projeto. O ParkLog Norte, por exemplo, engloba dez cidades, com destaque para Aracruz.





Uma das possibilidades em estudo é usar ativos da região que possam avançar para novas operações. É o caso do Porto de Ubu, em Anchieta, que hoje é destinado à exportação de pelotas e finos de minério de ferro e tem potencial de expansão.





No lançamento do ParkLog Sul Capixaba, o governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que o Porto de Ubu pode avançar além da operação atual, ampliando a sua capacidade para cargas gerais.





“Estamos dialogando com a Samarco para viabilizar essa ampliação, inclusive para atender à cadeia de rochas ornamentais, que hoje precisa escoar sua produção por outros estados, mesmo tendo infraestrutura próxima. Também contamos com o avanço do Porto Central, em Presidente Kennedy, que segue em desenvolvimento, além da modernização do Aeroporto de Cachoeiro, que passa a integrar esse sistema logístico regional.”





Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), boa parte das rochas ornamentais do Estado são enviadas para fora do Brasil por portos no Rio de Janeiro e pelo Porto de Santos, em São Paulo.







