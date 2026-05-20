ES tem a 8ª melhor qualidade de vida do Brasil, aponta estudo IPS

O Espírito Santo é o Estado brasileiro com a 8ª melhor qualidade de vida do país, segundo ranking divulgado nesta quarta-feira (20). No Índice de Progresso Social (IPS Brasil) de 2026, a unidade da federação conseguiu 63,61 pontos, sendo 100 a pontuação máxima possível.





No levantamento feito em todos os 5.570 municípios do Brasil, são avaliados 57 indicadores sociais e ambientais, organizados em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades.





O resultado capixaba aponta para bons níveis de desenvolvimento social e ambiental, com destaque para acesso a serviços essenciais e qualidade urbana.





Os desafios, por sua vez, apresentam-se em áreas como inclusão social e acesso a oportunidades.





Entre os 78 municípios capixabas, João Neiva, na região Norte, alcançou a maior nota: 67,54 pontos. Em seguida, aparecem Serra (66,26 pontos), Vila Velha (66,15) e Vitória (66,02).





Já no final do ranking estadual estão Vila Valério, com 55,48 pontos, Conceição da Barra, com 56,26, e Pedro Canário, com 56,65 pontos.