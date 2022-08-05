Arena esportiva, megaquiosques e um novo parque prometem mudar o cenário da orla de Jardim Camburi, em Vitória, e oferecer mais opções de lazer e de esportes para moradores e frequentadores, que, após muitos pedidos e reclamações, veem aumentar, nos últimos anos, os investimentos público e privado no local.
A construção de um deque e de uma arquibancada para o campo de beach soccer localizado no final da orla, entre as ruas Fortunato Abreu Gagno e João de Oliveira Soares, será realizada pela prefeitura da Capital.
Novos quiosques e parque - o que muda na orla em Jardim Camburi
De acordo com o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, a arena deve custar quase R$ 1,5 milhão, e a previsão de entrega é entre agosto e setembro de 2023.
“A ordem de serviço foi assinada agora em julho. Além do deque e da arquibancada, vamos fazer melhorias na iluminação, construir uma rampa e uma área para armazenar equipamentos esportivos”, afirmou Oliveira.
A arquibancada terá capacidade para 380 lugares e será em concreto aparente, contando com quatro lances, cada um com 80 centímetros de assento.
Já o deque, em madeira terá 107 metros de comprimento, seguindo o alinhamento do calçadão, e 4,5 metros de largura. A rampa existente no local será refeita para atender as normas de acessibilidade.
Enquanto a arena não fica pronta, já é possível aproveitar o reformado deque do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE). Os equipamentos também ganharam reparos e um moderno espaço para aulas foi inaugurado.
Além disso, foi instalado um guarda-corpo de 284 metros com inscrições em braile e em fonte adequada às pessoas com baixa visão entre o SOE e o quiosque "Canto da Orla", próximo ao Atlântica Parque. Juntas, essas melhorias custaram R$ 300 mil aos cofres municipais.
Melhorias na orla de Jardim Camburi
"A instalação do guarda-corpo com inscrições em braile era uma demanda antiga da população. Já aconteceram acidentes envolvendo portadores de deficiência que caíram ali porque o trecho do calçadão para a areia é alto"
Outro ponto importante da reurbanização da orla é a manutenção de todos os deques. As madeiras do piso estão sendo substituídas, e os bancos, reformados. Os pergolados, que são as áreas de convivência, também estão sendo recuperados. Ao todo, a obra deve custar quase R$ 160 mil, e a previsão é que até o final do ano todo o serviço esteja concluído.
NOVOS QUIOSQUES
Em relação aos quiosques, atualmente, a orla de Camburi conta com 14 estruturas, sendo que três estão em obras. A Ecos Eventos é a responsável pela concessão de todos os espaços até 2028.
Um megaquiosque, com 1.800 m² entre área coberta e de areia deve ser inaugurado no aniversário de Vitória, em 8 de setembro deste ano. Estima-se que o grupo de empresários responsável pelo empreendimento faça um aporte de mais de R$ 4 milhões na área, antes ocupada pelos quiosques K8 e K9.
O projeto prevê que, durante a semana, um centro esportivo funcione no local, com quadras para atividades como beach tennis e futevôlei. Nos fins de semana, os frequentadores poderão desfrutar de um espaço de contemplação ao longo do dia e, no período noturno, terão um restaurante "classe A"
Outro empreendimento esperado é do grupo 21Vinte7, proprietário de Wanted, Unagi e Barlavento, que vai inaugurar o Repique, uma casa de samba no quiosque sete. O local deve ser entregue entre outubro e novembro e terá dois andares, térreo e mezanino (o famoso rooftop), montados em estrutura de aço e com vista para o Convento da Penha.
Espera-se ainda uma nova concessão para quiosques da orla de Camburi. A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória ( CDTIV ) está finalizando o edital, que deve ser publicado em breve.
PARQUE COSTEIRO
Já o Parque Costeiro será construído próximo ao Rio Camburi e é uma compensação ambiental da Vale, como o Atlântica Parque. O espaço terá mais de 17,6 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, trilhas ecológicas e mirante.
A empresa administrará o local e aguarda as licenças necessárias dos órgãos competentes para dar início à construção do parque, que deve durar um ano.
"Nossa expectativa é que até o final do ano a Vale esteja liberada para começar as obras. É previsto que o Parque Costeiro dê acesso à praia e tenha área de eventos, auditório, caminhada. Também serão plantadas árvores", afirmou o secretário Marcelo de Oliveira.
Ainda faz parte da compensação ambiental a recuperação da restinga ao longo de Camburi e da orla emersa no final da praia, com remoção de espécies vegetais invasoras, minério de ferro acumulado na areia, plantio de vegetação nativa e revitalização da nascente da biquinha.
RECLAMAÇÕES E PROTESTOS
A falta de investimento do poder municipal na orla de Jardim Camburi era alvo de protestos por parte de moradores e de frequentadores da região. As principais reclamações iam da falta de segurança e manutenção das estruturas à ausência de opções de lazer.
Frequentador da orla, o vendedor Igor Godoy, 39 anos, lembra de como era o local quando criança, época em que morava no bairro, uma região não muito desenvolvida. “Havia quiosques abandonados, uns campos de futebol 'carecas', muita gente de má índole fazendo coisa errada, né? Uma área inutilizada.”
Igor conta ainda que as mudanças que vêm acontecendo de uns anos para cá o deixam cada vez mais com vontade de frequentar o local. Aos finais de semanas, por exemplo, ele leva as filhas, Melissa e Maria, ao Atlântica Parque, construído em 2019 pela Vale. As pequenas andam de patins e se divertem nos brinquedos, sem preocupações.