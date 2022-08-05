Novos quiosques e parque: o que muda na orla em Jardim Camburi

Arena esportiva, megaquiosques e um novo parque prometem mudar o cenário da orla de Jardim Camburi, em Vitória, e oferecer mais opções de lazer e de esportes para moradores e frequentadores, que, após muitos pedidos e reclamações, veem aumentar, nos últimos anos, os investimentos público e privado no local.

A construção de um deque e de uma arquibancada para o campo de beach soccer localizado no final da orla, entre as ruas Fortunato Abreu Gagno e João de Oliveira Soares, será realizada pela prefeitura da Capital.

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De acordo com o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, a arena deve custar quase R$ 1,5 milhão, e a previsão de entrega é entre agosto e setembro de 2023.

Atlântica Parque, construído em 2019 pela Vale, é uma opção de lazer para os moderadores e frequentadores da orla de Jardim Camburi Crédito: Reprodução / Prefeitura de Vitória

“A ordem de serviço foi assinada agora em julho. Além do deque e da arquibancada, vamos fazer melhorias na iluminação, construir uma rampa e uma área para armazenar equipamentos esportivos”, afirmou Oliveira.

A arquibancada terá capacidade para 380 lugares e será em concreto aparente, contando com quatro lances, cada um com 80 centímetros de assento.

Já o deque, em madeira terá 107 metros de comprimento, seguindo o alinhamento do calçadão, e 4,5 metros de largura. A rampa existente no local será refeita para atender as normas de acessibilidade.

Enquanto a arena não fica pronta, já é possível aproveitar o reformado deque do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE). Os equipamentos também ganharam reparos e um moderno espaço para aulas foi inaugurado.

Além disso, foi instalado um guarda-corpo de 284 metros com inscrições em braile e em fonte adequada às pessoas com baixa visão entre o SOE e o quiosque "Canto da Orla", próximo ao Atlântica Parque . Juntas, essas melhorias custaram R$ 300 mil aos cofres municipais.

Melhorias na orla de Jardim Camburi

"A instalação do guarda-corpo com inscrições em braile era uma demanda antiga da população. Já aconteceram acidentes envolvendo portadores de deficiência que caíram ali porque o trecho do calçadão para a areia é alto" Marcelo de Oliveira - Secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação

Outro ponto importante da reurbanização da orla é a manutenção de todos os deques. As madeiras do piso estão sendo substituídas, e os bancos, reformados. Os pergolados, que são as áreas de convivência, também estão sendo recuperados. Ao todo, a obra deve custar quase R$ 160 mil, e a previsão é que até o final do ano todo o serviço esteja concluído.

NOVOS QUIOSQUES

Em relação aos quiosques, atualmente, a orla de Camburi conta com 14 estruturas, sendo que três estão em obras. A Ecos Eventos é a responsável pela concessão de todos os espaços até 2028.

Quiosque em Jardim Camburi Crédito: Paulo Henrique Prúcoli/Divulgação

O projeto prevê que, durante a semana, um centro esportivo funcione no local, com quadras para atividades como beach tennis e futevôlei. Nos fins de semana, os frequentadores poderão desfrutar de um espaço de contemplação ao longo do dia e, no período noturno, terão um restaurante "classe A"

Espera-se ainda uma nova concessão para quiosques da orla de Camburi. A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória ( CDTIV ) está finalizando o edital, que deve ser publicado em breve.

PARQUE COSTEIRO

Já o Parque Costeiro será construído próximo ao Rio Camburi e é uma compensação ambiental da Vale, como o Atlântica Parque. O espaço terá mais de 17,6 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, trilhas ecológicas e mirante.

As ações de recuperação da restinga e da área norte da praia de Camburi Crédito: Vale/Divulgação

A empresa administrará o local e aguarda as licenças necessárias dos órgãos competentes para dar início à construção do parque, que deve durar um ano.

"Nossa expectativa é que até o final do ano a Vale esteja liberada para começar as obras. É previsto que o Parque Costeiro dê acesso à praia e tenha área de eventos, auditório, caminhada. Também serão plantadas árvores", afirmou o secretário Marcelo de Oliveira.

Ainda faz parte da compensação ambiental a recuperação da restinga ao longo de Camburi e da orla emersa no final da praia, com remoção de espécies vegetais invasoras, minério de ferro acumulado na areia, plantio de vegetação nativa e revitalização da nascente da biquinha.

RECLAMAÇÕES E PROTESTOS

A falta de investimento do poder municipal na orla de Jardim Camburi era alvo de protestos por parte de moradores e de frequentadores da região. As principais reclamações iam da falta de segurança e manutenção das estruturas à ausência de opções de lazer.

Igor Godoy costuma levar as filhas, Melissa de 10 anos e Maria de 8, para se divertir no Atlântica Parque, nos finais de semana. Crédito: Fernando Madeira

Frequentador da orla, o vendedor Igor Godoy, 39 anos, lembra de como era o local quando criança, época em que morava no bairro, uma região não muito desenvolvida. “Havia quiosques abandonados, uns campos de futebol 'carecas', muita gente de má índole fazendo coisa errada, né? Uma área inutilizada.”