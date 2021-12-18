O que significa monumento instalado na Orla de Camburi, em Vitória

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A orla da Praia de Camburi , em Vitória , vai ganhar um novo monumento. A obra de arte será inaugurada no próximo domingo (19), às 9 horas.

O monumento tem como objetivo homenagear os profissionais de saúde que estiveram na linha de frente do combate a Covid-19

Segundo a Prefeitura de Vitória , a peça tem o nome de “Gratidão” e foi doada pela empresa de saúde MedSênior e pelo artista Zota Coelho, criador da obra.

Monumento aos Trabalhadores da Saúde na Orla de Camburi

Instalada no calçadão, na altura do Clube dos Oficiais, a peça foi produzida em concreto armado sobre uma base do mesmo material, chegando a sete metros de altura.

A ideia é que o monumento tenha efeito de anamorfose, o que permite a real leitura da obra a partir de um ponto específico.

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A inspiração, de acordo com a PMV, vem do monumento Vitória 360, estrutura localizada na Curva da Jurema.