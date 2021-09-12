Monumentos contam a história de 470 anos de Vitória





Uma pequena exposição localizada na igreja resgata um pouco dessa história. São imagens e peças preservadas pela irmandade, que realiza a famosa procissão de São Benedito até hoje.





Tombada em 1945 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- Iphan, a igreja possui rosários em seus corredores e um cemitério lateral, mantendo preservado seu aspecto colonial barroco.





Onde: Rua do Rosário, Cidade Alta

Com sua construção iniciada em 1765, teve sua estrutura principal erguida em apenas dois anos pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.