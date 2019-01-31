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Camburi

Atlântica Parque, em Jardim Camburi, é aberto ao público

Construído pela Vale, o parque passa a ser administrado pela Prefeitura de Vitória; moradores da região disseram que o local lotou nesta quarta-feira

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:07

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:07
Atlântica Parque, localizado ao final da Praia de Camburi Crédito: Marcelo Prest
Apesar da previsão de abertura ao público para o próximo domingo (3), o novo espaço de esportes e lazer construído pela Vale, no final da Praia de Camburi, batizado de Atlântica Parque, já recebe capixabas. Os tapumes começaram a ser retirados do local e, nesta quarta-feira (31), moradores da região relataram que o espaço ficou bem cheio, com diversos grupos aproveitando as atrações do parque.
Essa construção integra a primeira parte do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) estabelecido entre a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, a mineradora, Iema e os Ministérios Público Estadual e Federal, como forma de compensação ambiental. Com a entrega, o local passa a ser de administração da Prefeitura de Vitória.
Atlântica Parque, localizado ao final da Praia de Camburi Crédito: Fernando Madeira
Por conta da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, a Vale já havia cancelado a festa de inauguração que seria realizada no domingo, conforme adiantou o colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta. 
> Aracruz: escuna e praias para curtir em um dia
O parque, que custou R$ 17 milhões, conta com 19 mil metros quadrados, campo de futebol, duas pistas de skate padrão internacional, pista de bicicross, playgrounds para crianças, áreas para musculação e ginástica funcional, praça para animais (pracão), deques, mirantes e áreas livres arborizadas.  
"Em um futuro próximo, entregaremos uma nova praia. O parque ontem (quarta-feira, 30) estava lotado. E conta com duas pistas de skate de padrão internacional, sem contar a zona de contemplação do mar, que ficou lindíssima. O parque é da cidade, a obra é da Vale. O parque é do cidadão de vitória", comentou o Secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain.
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