Primeira live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos sobre inscrições e concorrência

Transmissão ao vivo desta segunda-feira (19) marca o início de projeto de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, com orientações sobre inscrições, notas de corte e concorrência

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:32

Começa nesta segunda-feira (19) a série de transmissões ao vivo do Plantão Sisu, iniciativa de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular para orientar estudantes que pretendem disputar vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A primeira live será transmitida das 9h às 10h30 e marca o início das inscrições no programa.

Durante o encontro inaugural, os participantes recebem orientações gerais sobre o funcionamento do Sisu, além de análises iniciais sobre notas de corte e níveis de concorrência nos cursos ofertados no Espírito Santo. As lives seguem até sexta-feira (23), acompanhando diariamente o andamento do processo seletivo.

Ao longo da semana, o Plantão Sisu vai apresentar tendências do sistema, explicar como interpretar as notas parciais e auxiliar os candidatos na escolha das opções de curso. Além das transmissões, A Gazeta e a Gama Pré-Vestibular vão divulgar relatórios com as notas de corte parciais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), permitindo o acompanhamento das variações ao longo dos dias e uma previsão de colocação dos estudantes.

Nesta edição do Sisu, os candidatos podem escolher a melhor média obtida entre as três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A mudança amplia o número de participantes com notas competitivas e tende a aumentar a concorrência pelas vagas. No Espírito Santo, o Sisu 2026 oferece 6.450 vagas, sendo 5.007 na Ufes e 1.443 no Ifes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, desde que o estudante tenha participado de um desses exames.

Confira as informações gerais do Plantão Sisu

Data: 19 a 23 de janeiro

Horário: das 9h às 10h30

Apresentação: Daniela Dan, Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer

Suporte: Nilton Sagrilo e Nunah Souza

