Home
>
Cotidiano
>
Primeira live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos sobre inscrições e concorrência

Primeira live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos sobre inscrições e concorrência

Transmissão ao vivo desta segunda-feira (19) marca o início de projeto de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, com orientações sobre inscrições, notas de corte e concorrência

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:32

Começa nesta segunda-feira (19) a série de transmissões ao vivo do Plantão Sisu, iniciativa de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular para orientar estudantes que pretendem disputar vagas no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A primeira live será transmitida das 9h às 10h30 e marca o início das inscrições no programa.

Recomendado para você

Aeronave experimental caiu logo após decolar; piloto sofreu ferimento leve na mão, recebeu atendimento no local e recusou encaminhamento a uma unidade de saúde

Avião cai e atinge galpão de oficina mecânica em Guarapari

Transmissão ao vivo desta segunda-feira (19) marca o início de projeto de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, com orientações sobre inscrições, notas de corte e concorrência

Primeira live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos sobre inscrições e concorrência

Homem sofreu lesão completa na medula após queda; aplicação de medicação experimental ocorre por decisão judicial e segue critérios rigorosos, segundo a Sesa

Idoso de 70 anos recebe polilaminina após cair do telhado no ES

Durante o encontro inaugural, os participantes recebem orientações gerais sobre o funcionamento do Sisu, além de análises iniciais sobre notas de corte e níveis de concorrência nos cursos ofertados no Espírito Santo. As lives seguem até sexta-feira (23), acompanhando diariamente o andamento do processo seletivo.

Ao longo da semana, o Plantão Sisu vai apresentar tendências do sistema, explicar como interpretar as notas parciais e auxiliar os candidatos na escolha das opções de curso. Além das transmissões, A Gazeta e a Gama Pré-Vestibular vão divulgar relatórios com as notas de corte parciais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), permitindo o acompanhamento das variações ao longo dos dias e uma previsão de colocação dos estudantes.

Nesta edição do Sisu, os candidatos podem escolher a melhor média obtida entre as três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A mudança amplia o número de participantes com notas competitivas e tende a aumentar a concorrência pelas vagas. No Espírito Santo, o Sisu 2026 oferece 6.450 vagas, sendo 5.007 na Ufes e 1.443 no Ifes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, desde que o estudante tenha participado de um desses exames. 

Confira as informações gerais do Plantão Sisu

  • Data: 19 a 23 de janeiro
  • Horário: das 9h às 10h30
  • Apresentação: Daniela Dan, Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer
  • Suporte: Nilton Sagrilo e Nunah Souza

Leia mais

Imagem - Com notas do Enem, simulador indica posição do candidato no Sisu

Com notas do Enem, simulador indica posição do candidato no Sisu

Imagem - Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Imagem - Saiba como o Sisu vai escolher a melhor nota entre três edições do Enem

Saiba como o Sisu vai escolher a melhor nota entre três edições do Enem

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais