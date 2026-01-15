Ensino superior

Saiba como o Sisu vai escolher a melhor nota entre três edições do Enem

Diferentemente do que vem sendo divulgado por alguns sites e influenciadores digitais, o Sisu não combinará notas de diferentes edições do Enem para compor a pontuação

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:46

SÃO PAULO - As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 serão abertas na próxima segunda-feira (19). Entre as novidades desta edição está a possibilidade de o sistema considerar as notas das três últimas edições do Enem −2025, 2024 e 2023. No entanto, é preciso atenção ao entender a utilização da pontuação nesse novo sistema.

Por exemplo, não será possível combinar a pontuação obtida em matemática no Enem 2024, com a nota de ciências humanas de 2025 e a de linguagens de 2023.

O MEC (Ministério da Educação) explicou à reportagem que o Sisu selecionará automaticamente a melhor média ponderada obtida pelo candidato em uma única edição do exame nacional entre as três mais recentes.

Na prática, isso significa que será considerada a pontuação da edição em que o participante alcançar as melhores notas. Se, por exemplo, a melhor média foi obtida no Enem 2024, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.

TREINEIROS

Além disso, o Sisu não considera as notas de candidatos inscritos como "treineiros" -estudantes que realizaram o Enem antes de concluir o terceiro ano do ensino médio.

Por exemplo, um participante que fez a prova como treineiro em 2023 e prestou o exame novamente em 2024, já como concluinte do ensino médio, terá válida apenas a nota do ano de conclusão.

Neste ano, o Sisu terá 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 universidades de todo o país. Segundo o MEC, será a edição com o maior número de instituições participantes desde a criação do programa.

As inscrições estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. No momento da inscrição, o candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso.

CALENDÁRIO SISU 2026

Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro



Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro



Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro



Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro



