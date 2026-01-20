Orientação para candidatos

'Plantão Sisu': live aprofunda estratégias e reforça atenção às notas parciais

Segunda transmissão da parceria de A Gazeta com a Gama Pré-Vestibular dá continuidade às orientações e esclarece dúvidas sobre notas parciais, concorrência e escolhas no Sisu 2026

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:43

O Plantão Sisu, iniciativa de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, tem continuidade nesta terça-feira (20) com mais uma transmissão ao vivo. A live será exibida das 9h às 10h30 e tem como objetivo ajudar os estudantes a tomar decisões mais seguras durante o período de inscrições do Sisu 2026, esclarecendo dúvidas e oferecendo orientações estratégicas ao longo do processo.

Na primeira live, os especialistas explicaram em detalhes como funciona o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), abordaram a Lei de Cotas e orientaram os candidatos sobre diferentes aspectos da inscrição, como a escolha estratégica de cursos e turnos. Também foi reforçada a importância do acompanhamento diário das notas parciais, que são atualizadas todos os dias à meia-noite e podem indicar mudanças significativas no cenário de concorrência.

Nesta segunda transmissão do Plantão Sisu, o foco será aprofundar a análise das parciais, mostrar como interpretar corretamente as variações das notas de corte e discutir estratégias para ajustar as opções de curso ao longo da semana. A proposta é auxiliar os estudantes a reagir às mudanças do sistema e aumentar as chances de aprovação.

As lives seguem até sexta-feira (23), acompanhando em tempo real o andamento do Sisu. Além das transmissões, A Gazeta e a Gama Pré-Vestibular continuam a divulgar relatórios diários com as notas de corte parciais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Plantão Sisu

Data: de 19 a 23 de janeiro

19 a 23 de janeiro Horário: das 9h às 10h30

das 9h às 10h30 Apresentação: Daniela Dan, Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer

Daniela Dan, Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer Suporte: Nilton Sagrilo e Nunah Souza

