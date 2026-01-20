'Plantão Sisu': live aprofunda estratégias e reforça atenção às notas parciais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:43
O Plantão Sisu, iniciativa de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, tem continuidade nesta terça-feira (20) com mais uma transmissão ao vivo. A live será exibida das 9h às 10h30 e tem como objetivo ajudar os estudantes a tomar decisões mais seguras durante o período de inscrições do Sisu 2026, esclarecendo dúvidas e oferecendo orientações estratégicas ao longo do processo.
Na primeira live, os especialistas explicaram em detalhes como funciona o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), abordaram a Lei de Cotas e orientaram os candidatos sobre diferentes aspectos da inscrição, como a escolha estratégica de cursos e turnos. Também foi reforçada a importância do acompanhamento diário das notas parciais, que são atualizadas todos os dias à meia-noite e podem indicar mudanças significativas no cenário de concorrência.
Nesta segunda transmissão do Plantão Sisu, o foco será aprofundar a análise das parciais, mostrar como interpretar corretamente as variações das notas de corte e discutir estratégias para ajustar as opções de curso ao longo da semana. A proposta é auxiliar os estudantes a reagir às mudanças do sistema e aumentar as chances de aprovação.
As lives seguem até sexta-feira (23), acompanhando em tempo real o andamento do Sisu. Além das transmissões, A Gazeta e a Gama Pré-Vestibular continuam a divulgar relatórios diários com as notas de corte parciais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
No Espírito Santo, o Sisu 2026 oferece 6.450 vagas, distribuídas entre a Ufes (5.007) e o Ifes (1.443). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 23 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, por estudantes que tenham participado de uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Plantão Sisu
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o