Sisu 2026: veja o passo a passo para se inscrever após mudanças no sistema

Inscrições em plataforma vão até sexta-feira (23) e, no Espírito Santo, são ofertadas 6.450 vagas na Ufes e no Ifes

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:56

Portal de Acesso Único ao Sisu 2026. Crédito: Nicoly Reis

O período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começou segunda-feira (19) e segue até sexta-feira (23). E, neste ano, o sistema passou por mudanças no processo seletivo, com a possibilidade de o candidato concorrer usando a melhor média entre as três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025), escolha feita automaticamente pela plataforma.

Por exemplo: se a melhor média foi obtida no Enem 2023, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.

Para se inscrever, o candidato precisa:

Ter concluído o ensino médio;

Ter feito o Enem 2023, 2024 ou 2025;

Não ter zerado a redação.

Durante a inscrição, o estudante pode escolher até duas opções de curso, indicando a 1ª e a 2ª opções, em ordem de preferência.

Veja o passo a passo para fazer a inscrição no Sisu 2026:

01 - Acesse o portal

No Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no período de inscrições, clique em “Inscreva-se”, disponível na seção Cronograma. Crédito: Ministério da Educação

Entre no site do Sisu, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de inscrições, clique em “Inscreva-se”, disponível na seção "Cronograma". O acesso ao sistema é feito com a conta Gov.br. Quem ainda não tem cadastro precisará criar uma conta para seguir com a inscrição.

02 - Preencha as informações do candidato

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Após o login, o estudante será direcionado ao "Sisu Aluno", que traz a nova interface do sistema. Na página “Informações do Candidato”, será necessário preencher:

Dados pessoais;

Endereço (com preenchimento automático ao informar um CEP válido);

Informações sociais e econômicas.

03 - Informe renda e modalidade de concorrência

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

O sistema apresenta dois questionários:

Um para informar a modalidade de concorrência (ampla concorrência ou cotas);

Outro para confirmá-la.

Se houver dúvida sobre o critério de renda (igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa), o Sisu disponibiliza uma calculadora de renda familiar per capita, que ajuda a verificar o enquadramento.

Após o preenchimento, o sistema exibirá um resumo das informações, que podem ser alteradas a qualquer momento durante o período de inscrições.

04 - Escolha os cursos: selecione até duas opções

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Na página “Gerenciar Inscrições”, o candidato pode escolher até dois cursos como 1ª e 2ª opções.

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Ao clicar em “Escolher curso”, será possível pesquisar por:

Curso;

Instituição;

Município.

O sistema informa, automaticamente, se o candidato está apto ou não para concorrer, com base nas notas mínimas exigidas.

05 - Veja os detalhes do curso

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Ao clicar em “Ver curso”, o estudante confere:

Informações gerais da graduação;

Pesos das áreas do Enem;

Notas de corte (a partir do segundo dia de inscrição);

Documentos exigidos para matrícula;

Modalidades de concorrência disponíveis.

06 - Confirme a escolha

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Na etapa final, o sistema exibirá:

As modalidades de concorrência selecionadas;

O número de vagas por modalidade;

A lista de documentos exigidos, já adaptada à modalidade escolhida.



0Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Após conferir tudo, basta marcar que está ciente da documentação e clicar em “Confirmar escolha de curso”.

07 - Acompanhe e altere, se quiser

0Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Até o fim do prazo:

É possível alterar ou cancelar as opções de curso;

Mudar a ordem de preferência usando o botão “Inverter opções”;

Acompanhar as notas de corte parciais, atualizadas diariamente.

Destaque para licenciaturas e o Pé-de-Meia

Os cursos presenciais de licenciatura aparecem identificados com o selo Pé-de-Meia Licenciaturas, programa que oferece incentivo financeiro a futuros professores.

Podem participar estudantes que:

Obtiveram média simples igual ou superior a 650 pontos no Enem;

Ingressarem em curso presencial de licenciatura pelo Sisu 2026;

Estiverem regularmente matriculados;

Realizarem cadastro na Plataforma Freire, da Capes.

Com informações do Ministério da Educação (MEC).

