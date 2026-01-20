Sisu 2026: veja o passo a passo para se inscrever após mudanças no sistema

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:56
O período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começou segunda-feira (19) e segue até sexta-feira (23). E, neste ano, o sistema passou por mudanças no processo seletivo, com a possibilidade de o candidato concorrer usando a melhor média entre as três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025), escolha feita automaticamente pela plataforma.
Por exemplo: se a melhor média foi obtida no Enem 2023, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.
No Espírito Santo, os estudantes disputam 6.450 vagas, sendo 5.007 na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.443 no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Para se inscrever, o candidato precisa:
Durante a inscrição, o estudante pode escolher até duas opções de curso, indicando a 1ª e a 2ª opções, em ordem de preferência.
Entre no site do Sisu, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de inscrições, clique em “Inscreva-se”, disponível na seção "Cronograma". O acesso ao sistema é feito com a conta Gov.br. Quem ainda não tem cadastro precisará criar uma conta para seguir com a inscrição.
Após o login, o estudante será direcionado ao "Sisu Aluno", que traz a nova interface do sistema. Na página “Informações do Candidato”, será necessário preencher:
O sistema apresenta dois questionários:
Se houver dúvida sobre o critério de renda (igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa), o Sisu disponibiliza uma calculadora de renda familiar per capita, que ajuda a verificar o enquadramento.
Após o preenchimento, o sistema exibirá um resumo das informações, que podem ser alteradas a qualquer momento durante o período de inscrições.
Na página “Gerenciar Inscrições”, o candidato pode escolher até dois cursos como 1ª e 2ª opções.
Ao clicar em “Escolher curso”, será possível pesquisar por:
O sistema informa, automaticamente, se o candidato está apto ou não para concorrer, com base nas notas mínimas exigidas.
Ao clicar em “Ver curso”, o estudante confere:
Na etapa final, o sistema exibirá:
Após conferir tudo, basta marcar que está ciente da documentação e clicar em “Confirmar escolha de curso”.
Até o fim do prazo:
Os cursos presenciais de licenciatura aparecem identificados com o selo Pé-de-Meia Licenciaturas, programa que oferece incentivo financeiro a futuros professores.
Podem participar estudantes que:
Com informações do Ministério da Educação (MEC).
