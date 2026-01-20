Home
>
Cotidiano
>
Sisu 2026: veja o passo a passo para se inscrever após mudanças no sistema

Sisu 2026: veja o passo a passo para se inscrever após mudanças no sistema

Inscrições em plataforma vão até sexta-feira (23) e, no Espírito Santo, são ofertadas 6.450 vagas na Ufes e no Ifes

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:56

Portal de Acesso Único ao Sisu 2026.
Portal de Acesso Único ao Sisu 2026. Crédito: Nicoly Reis

O período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começou segunda-feira (19) e segue até sexta-feira (23). E, neste ano, o sistema passou por mudanças no processo seletivo, com a possibilidade de o candidato concorrer usando a melhor média entre as três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025), escolha feita automaticamente pela plataforma.

Recomendado para você

Inscrições em plataforma vão até sexta-feira (23) e, no Espírito Santo, são ofertadas 6.450 vagas na Ufes e no Ifes

Sisu 2026: veja o passo a passo para se inscrever após mudanças no sistema

O réptil foi resgatado pela Fiscalização Ambiental do município e foi levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde vai passar por exames antes de ser devolvido à natureza

Jacaré é encontrado no meio da rua em Bicanga na Serra

Em vigor desde novembro, novas regras para a entrada e circulação de veículos de excursão estão sendo implementadas de forma gradual; itens não autorizados, inclusive alimentos, serão apreendidos e descartados

Ônibus de turismo começarão a ser parados nas barreiras sanitárias de Guarapari

Por exemplo: se a melhor média foi obtida no Enem 2023, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.

No Espírito Santo, os estudantes disputam 6.450 vagas, sendo 5.007 na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.443 no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para se inscrever, o candidato precisa:

  • Ter concluído o ensino médio;
  • Ter feito o Enem 2023, 2024 ou 2025;
  • Não ter zerado a redação.

Durante a inscrição, o estudante pode escolher até duas opções de curso, indicando a 1ª e a 2ª opções, em ordem de preferência.

► Saiba como o Sisu vai escolher a melhor nota entre três edições do Enem 
► Sisu 2026: veja a primeira parcial das notas de corte para Ufes e Ifes

Veja o passo a passo para fazer a inscrição no Sisu 2026:

01 - Acesse o portal

No Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no período de inscrições, clique em “Inscreva-se”, disponível na seção Cronograma.
No Portal Único de Acesso ao Ensino Superior no período de inscrições, clique em “Inscreva-se”, disponível na seção Cronograma. Crédito: Ministério da Educação

Entre no site do Sisu, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de inscrições, clique em “Inscreva-se”, disponível na seção "Cronograma". O acesso ao sistema é feito com a conta Gov.br. Quem ainda não tem cadastro precisará criar uma conta para seguir com a inscrição.

02 - Preencha as informações do candidato

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026.
Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Após o login, o estudante será direcionado ao "Sisu Aluno", que traz a nova interface do sistema. Na página “Informações do Candidato”, será necessário preencher:

  • Dados pessoais;
  • Endereço (com preenchimento automático ao informar um CEP válido);
  • Informações sociais e econômicas.

03 - Informe renda e modalidade de concorrência

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026.
Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

O sistema apresenta dois questionários:

  • Um para informar a modalidade de concorrência (ampla concorrência ou cotas);
  • Outro para confirmá-la.

Se houver dúvida sobre o critério de renda (igual ou inferior a um salário mínimo por pessoa), o Sisu disponibiliza uma calculadora de renda familiar per capita, que ajuda a verificar o enquadramento.

Após o preenchimento, o sistema exibirá um resumo das informações, que podem ser alteradas a qualquer momento durante o período de inscrições.

04 - Escolha os cursos: selecione até duas opções

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026.
Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Na página “Gerenciar Inscrições”, o candidato pode escolher até dois cursos como 1ª e 2ª opções. 

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026.
Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Ao clicar em “Escolher curso”, será possível pesquisar por:

  • Curso;
  • Instituição;
  • Município.

O sistema informa, automaticamente, se o candidato está apto ou não para concorrer, com base nas notas mínimas exigidas.

05 - Veja os detalhes do curso

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026.
Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Ao clicar em “Ver curso”, o estudante confere:

  • Informações gerais da graduação;
  • Pesos das áreas do Enem;
  • Notas de corte (a partir do segundo dia de inscrição);
  • Documentos exigidos para matrícula;
  • Modalidades de concorrência disponíveis.

06 - Confirme a escolha

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026.
Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Na etapa final, o sistema exibirá:

  • As modalidades de concorrência selecionadas;
  • O número de vagas por modalidade;
  • A lista de documentos exigidos, já adaptada à modalidade escolhida.

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026.
0Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Após conferir tudo, basta marcar que está ciente da documentação e clicar em “Confirmar escolha de curso”.

07 - Acompanhe e altere, se quiser

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026.
0Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026. Crédito: Ministério da Educação (MEC)

Até o fim do prazo:

  • É possível alterar ou cancelar as opções de curso;
  • Mudar a ordem de preferência usando o botão “Inverter opções”;
  • Acompanhar as notas de corte parciais, atualizadas diariamente.

Destaque para licenciaturas e o Pé-de-Meia

Os cursos presenciais de licenciatura aparecem identificados com o selo Pé-de-Meia Licenciaturas, programa que oferece incentivo financeiro a futuros professores.

Podem participar estudantes que:

  • Obtiveram média simples igual ou superior a 650 pontos no Enem;
  • Ingressarem em curso presencial de licenciatura pelo Sisu 2026;
  • Estiverem regularmente matriculados;
  • Realizarem cadastro na Plataforma Freire, da Capes.

Com informações do Ministério da Educação (MEC).

LEIA MAIS SOBRE O SISU

'Plantão Sisu': live aprofunda estratégias e reforça atenção às notas parciais

Primeira live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos sobre inscrições e concorrência

Com notas do Enem, simulador indica posição do candidato no Sisu

À espera do resultado do Enem, veja notas de corte da Ufes e Ifes no último Sisu

Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais