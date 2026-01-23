Acompanhe

'Plantão Sisu': última live orienta candidatos no dia decisivo de inscrições

Transmissão desta sexta-feira (23), a partir das 9h, faz balanço do Sisu 2026, analisa o cenário final das notas de corte e reforça dicas aos candidatos

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:01

O Plantão Sisu chega ao fim nesta sexta-feira (23) com a realização da última live da série de transmissões promovida por A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, a partir das 9h. A iniciativa acompanhou, ao longo da semana, o andamento do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 e ofereceu orientações diárias aos estudantes que disputam vagas no ensino superior público.

Neste último dia de inscrições do processo seletivo, a live será dedicada a uma análise do cenário final das notas de corte, destacando os principais movimentos observados desde a primeira parcial até as últimas atualizações do sistema. Os especialistas também vão retomar as principais estratégias discutidas ao longo da semana, com foco nos candidatos que ainda avaliam ajustes de última hora.

Leia mais Sisu 2026: veja terceira parcial das notas de corte na Ufes e no Ifes

Segundo os especialistas Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer, nesta reta final do Sisu, espera-se que as classificações fiquem mais estáveis. Ainda podem ocorrer pequenas alterações nas notas de corte, mas a tendência é que as variações sejam menos expressivas do que as registradas logo após a divulgação da primeira parcial.

De acordo com a equipe do Gama Pré-Vestibular, o aumento mais acentuado das notas observado nos primeiros dias ocorre, em geral, porque candidatos que estavam próximos do topo da futura lista de espera acabam migrando suas pontuações para cursos e universidades menos concorridos, em busca de maior segurança na classificação. Neste momento final, no entanto, a tendência é que os candidatos já classificados dentro do número de vagas mantenham suas escolhas, o que contribui para a estabilidade do sistema.

Leia mais Saiba como o Sisu vai escolher a melhor nota entre três edições do Enem

Ao longo dos cinco dias de transmissões, o Plantão Sisu explicou o funcionamento do sistema, a Lei de Cotas, o uso estratégico das notas parciais e os cuidados necessários durante o período de inscrições. Paralelamente às lives, A Gazeta e a Gama Pré-Vestibular divulgaram relatórios diários com as notas de corte parciais da Ufes e do Ifes, auxiliando os candidatos na leitura das tendências de classificação.

No Espírito Santo, o Sisu 2026 oferece 6.450 vagas, sendo 5.007 na Ufes e 1.443 no Ifes. As inscrições são gratuitas e se encerram nesta sexta-feira (23), exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Plantão Sisu

Data: de 19 a 23 de janeiro

de 19 a 23 de janeiro Horário: das 9h às 10h30

das 9h às 10h30 Apresentação: Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer

Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer Suporte: Nilton Sagrilo e Nunah Souza

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta