Home
>
Cotidiano
>
'Plantão Sisu': última live orienta candidatos no dia decisivo de inscrições

'Plantão Sisu': última live orienta candidatos no dia decisivo de inscrições

Transmissão desta sexta-feira (23), a partir das 9h, faz balanço do Sisu 2026, analisa o cenário final das notas de corte e reforça dicas aos candidatos

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:01

O Plantão Sisu chega ao fim nesta sexta-feira (23) com a realização da última live da série de transmissões promovida por A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, a partir das 9h. A iniciativa acompanhou, ao longo da semana, o andamento do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 e ofereceu orientações diárias aos estudantes que disputam vagas no ensino superior público.

Recomendado para você

Transmissão desta sexta-feira (23), a partir das 9h, faz balanço do Sisu 2026, analisa o cenário final das notas de corte e reforça dicas aos candidatos

'Plantão Sisu': última live orienta candidatos no dia decisivo de inscrições

As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro; os selecionados receberão ajuda de custo para frequentar as aulas

Mil vagas abertas em curso preparatório gratuito para prova do Ifes

Município do Norte do Estado tem mais de 60 pessoas desabrigadas e desalojadas; moradores foram alocados em uma escola improvisada como abrigo em Rio Quartel

Linhares é a cidade com maior número de pessoas fora de casa

Neste último dia de inscrições do processo seletivo, a live será dedicada a uma análise do cenário final das notas de corte, destacando os principais movimentos observados desde a primeira parcial até as últimas atualizações do sistema. Os especialistas também vão retomar as principais estratégias discutidas ao longo da semana, com foco nos candidatos que ainda avaliam ajustes de última hora.

Leia mais

Imagem - Sisu 2026: veja terceira parcial das notas de corte na Ufes e no Ifes

Sisu 2026: veja terceira parcial das notas de corte na Ufes e no Ifes

Assim como nos encontros anteriores, a transmissão mantém espaço para interação com o público. Dúvidas enviadas pelo chat são analisadas ao vivo, levando em conta a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a modalidade de concorrência e o comportamento das notas de corte nos cursos mais procurados da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).

Segundo os especialistas Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer, nesta reta final do Sisu, espera-se que as classificações fiquem mais estáveis. Ainda podem ocorrer pequenas alterações nas notas de corte, mas a tendência é que as variações sejam menos expressivas do que as registradas logo após a divulgação da primeira parcial.

De acordo com a equipe do Gama Pré-Vestibular, o aumento mais acentuado das notas observado nos primeiros dias ocorre, em geral, porque candidatos que estavam próximos do topo da futura lista de espera acabam migrando suas pontuações para cursos e universidades menos concorridos, em busca de maior segurança na classificação. Neste momento final, no entanto, a tendência é que os candidatos já classificados dentro do número de vagas mantenham suas escolhas, o que contribui para a estabilidade do sistema.

Leia mais

Imagem - Saiba como o Sisu vai escolher a melhor nota entre três edições do Enem

Saiba como o Sisu vai escolher a melhor nota entre três edições do Enem

Ao longo dos cinco dias de transmissões, o Plantão Sisu explicou o funcionamento do sistema, a Lei de Cotas, o uso estratégico das notas parciais e os cuidados necessários durante o período de inscrições. Paralelamente às lives, A Gazeta e a Gama Pré-Vestibular divulgaram relatórios diários com as notas de corte parciais da Ufes e do Ifes, auxiliando os candidatos na leitura das tendências de classificação.

No Espírito Santo, o Sisu 2026 oferece 6.450 vagas, sendo 5.007 na Ufes e 1.443 no Ifes. As inscrições são gratuitas e se encerram nesta sexta-feira (23), exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Plantão Sisu

  • Data: de 19 a 23 de janeiro
  • Horário: das 9h às 10h30
  • Apresentação: Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer
  • Suporte: Nilton Sagrilo e Nunah Souza

Leia mais

Imagem - Sisu 2026: segunda parcial eleva notas de cortes em cursos concorridos na Ufes

Sisu 2026: segunda parcial eleva notas de cortes em cursos concorridos na Ufes

Imagem - Com notas do Enem, simulador indica posição do candidato no Sisu

Com notas do Enem, simulador indica posição do candidato no Sisu

Imagem - Quarta live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos na reta final das inscrições

Quarta live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos na reta final das inscrições

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais