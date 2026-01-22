Home
Quarta live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos na reta final das inscrições

Transmissão desta quinta-feira (22) analisa o andamento do Sisu 2026, traz dicas práticas aos estudantes e retoma esclarecimentos sobre instabilidades no sistema

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:04

O Plantão Sisu chega ao quarto dia de transmissões nesta quinta-feira (22), com mais uma live voltada à orientação de estudantes que disputam vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A iniciativa é de A Gazeta, em parceria com a Gama Pré-Vestibular, e segue no ar das 9h às 10h30, com acompanhamento diário do andamento do processo seletivo.

Assim como nos encontros anteriores, a live será dedicada à análise das notas de corte parciais, ao comportamento das vagas ao longo do período de inscrições e à orientação estratégica aos candidatos. A equipe vai explicar como pequenas variações nas notas podem impactar a classificação e quais ajustes ainda podem ser feitos até o encerramento do prazo, nesta sexta-feira (23).

Além das dicas práticas, o Plantão Sisu mantém o espaço aberto para interação direta com os estudantes. Dúvidas e relatos enviados pelo chat são analisados ao vivo, levando em conta a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a modalidade de concorrência e as opções de cursos escolhidas.

Na terceira live, realizada na quarta-feira (21), os especialistas também abordaram problemas técnicos relatados por candidatos, como o desaparecimento da posição no ranking para participantes que, naquele momento, não estavam classificados dentro do número de vagas disponíveis. O tema segue sendo acompanhado e explicado ao público, com orientações para evitar erros e reduzir a ansiedade durante o processo.

As transmissões seguem até sexta-feira (23), último dia de inscrições. Paralelamente às lives, A Gazeta e a Gama Pré-Vestibular continuam divulgando relatórios com as notas de corte parciais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), auxiliando os candidatos a acompanhar tendências e possíveis cenários de classificação.

No Espírito Santo, o Sisu 2026 oferta 6.450 vagas, sendo 5.007 na Ufes e 1.443 no Ifes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até o dia 23 de janeiro.

Plantão Sisu

  • Data: de 19 a 23 de janeiro
  • Horário: das 9h às 10h30
  • Apresentação: Lorenzo Tessari e Paulo Victor Scherrer
  • Suporte: Nilton Sagrilo e Nunah Souza

