Governo do ES abre 1.045 vagas em cursos técnicos de graça

Oportunidades estão distribuídas pelas unidades de João Neiva, Vargem Alta, Castelo e Vila Velha. Interessados podem se inscrever até o dia 7 de dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:08

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Secti/Divulgação

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos em cursos de educação profissional técnica de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET). A oferta é de 1.045 vagas, distribuídas pelas unidades de João Neiva, Vargem Alta, Castelo e Vila Velha.

Para participar, o candidato tem que ter concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), inclusive CEEJA/ENCCEJA, em qualquer rede de ensino. Além disso, concluintes do Ensino médio regular; da educação profissional integrada ao ensino médio; ou da Educação de Jovens e Adultos também podem inscrever-se.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 7 de dezembro, no site www.selecaoaluno.es.gov.br. O interessado deve informar o CPF e o e-mail na hora de preencher os dados.

O resultado dos classificados e suplentes será divulgado no dia 10 de dezembro. Os novos alunos devem começar a estudar no primeiro semestre de 2026. Os cursos têm duração de um a dois anos.

Confira os cursos por CEET

CEET TALMO LUIZ SILVA

  • Local: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.
  • Cursos: 155 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos: 
  • Administração (25)
  • Enfermagem (40)
  • Estética (20)
  • Mecânica (25)
  • Segurança do Trabalho (25)

CEET GIUSEPPE ALTOÉ

  • Local: Rua Principal, S/N, Boa Esperança, Vargem Alta.
  • Cursos: 270 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos:
  • Administração (90)
  • Cooperativismo Digital (60)
  • Enfermagem (60)
  • Informática (30)
  • Multimídia (30)

CEET EMÍLIO NEMER

  • Local: Rua Bernardino Monteiro, 126, Centro, Castelo.
  • Cursos: 190 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos: 
  • Administração (30)
  • Contabilidade (60)
  • Enfermagem (40)
  • Internet das Coisas – IoT (30)
  • Segurança do Trabalho (30)

CEET VASCO COUTINHO

  • Local: Rua Luciano das Neves, s/n, Centro, Vila Velha.
  • Cursos: 430 vagas, distribuídas da seguinte maneira:
  • Administração (90)
  • Desenvolvimento de Jogos Digitais (20)
  • Estética (40)
  • Gastronomia (40)
  • Informática (60)
  • Logística (30)
  • Modelagem do Vestuário  (75)
  • Organização de Eventos (25)
  • Produção de Moda (25)

