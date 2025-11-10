Governo do ES abre 1.045 vagas em cursos técnicos de graça

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:08
A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos em cursos de educação profissional técnica de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET). A oferta é de 1.045 vagas, distribuídas pelas unidades de João Neiva, Vargem Alta, Castelo e Vila Velha.
Para participar, o candidato tem que ter concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), inclusive CEEJA/ENCCEJA, em qualquer rede de ensino. Além disso, concluintes do Ensino médio regular; da educação profissional integrada ao ensino médio; ou da Educação de Jovens e Adultos também podem inscrever-se.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 7 de dezembro, no site www.selecaoaluno.es.gov.br. O interessado deve informar o CPF e o e-mail na hora de preencher os dados.
O resultado dos classificados e suplentes será divulgado no dia 10 de dezembro. Os novos alunos devem começar a estudar no primeiro semestre de 2026. Os cursos têm duração de um a dois anos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o