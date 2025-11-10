Qualificação profissional

Governo do ES abre 1.045 vagas em cursos técnicos de graça

Oportunidades estão distribuídas pelas unidades de João Neiva, Vargem Alta, Castelo e Vila Velha. Interessados podem se inscrever até o dia 7 de dezembro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:08

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Secti/Divulgação

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos em cursos de educação profissional técnica de nível médio nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET). A oferta é de 1.045 vagas, distribuídas pelas unidades de João Neiva, Vargem Alta, Castelo e Vila Velha.

Para participar, o candidato tem que ter concluído o ensino médio regular, ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), inclusive CEEJA/ENCCEJA, em qualquer rede de ensino. Além disso, concluintes do Ensino médio regular; da educação profissional integrada ao ensino médio; ou da Educação de Jovens e Adultos também podem inscrever-se.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 7 de dezembro, no site www.selecaoaluno.es.gov.br. O interessado deve informar o CPF e o e-mail na hora de preencher os dados.

O resultado dos classificados e suplentes será divulgado no dia 10 de dezembro. Os novos alunos devem começar a estudar no primeiro semestre de 2026. Os cursos têm duração de um a dois anos.

Confira os cursos por CEET

CEET TALMO LUIZ SILVA

Local: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.

Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva. Cursos: 155 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos:

155 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos: Administração (25)

Enfermagem (40)

Estética (20)

Mecânica (25)

Segurança do Trabalho (25)

CEET GIUSEPPE ALTOÉ

Local: Rua Principal, S/N, Boa Esperança, Vargem Alta.

Rua Principal, S/N, Boa Esperança, Vargem Alta. Cursos: 270 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos:

270 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos: Administração (90)

Cooperativismo Digital (60)

Enfermagem (60)

Informática (30)

Multimídia (30)

CEET EMÍLIO NEMER

Local: Rua Bernardino Monteiro, 126, Centro, Castelo.

Rua Bernardino Monteiro, 126, Centro, Castelo. Cursos: 190 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos:

190 vagas, distribuídas pelos seguintes cursos: Administração (30)

Contabilidade (60)

Enfermagem (40)

Internet das Coisas – IoT (30)

Segurança do Trabalho (30)

CEET VASCO COUTINHO

Local: Rua Luciano das Neves, s/n, Centro, Vila Velha.

Rua Luciano das Neves, s/n, Centro, Vila Velha. Cursos: 430 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

430 vagas, distribuídas da seguinte maneira: Administração (90)

Desenvolvimento de Jogos Digitais (20)

Estética (40)

Gastronomia (40)

Informática (60)

Logística (30)

Modelagem do Vestuário (75)

Organização de Eventos (25)

Produção de Moda (25)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta