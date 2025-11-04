Formação

Sedu abre vagas para cursos técnicos em parceria com o Ifes

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 12:38

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para cursos técnicos de nível médio ofertados na modalidade concomitante, em parceria multicampi com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). A seleção é aberta para estudantes da Rede Pública Estadual, no primeiro semestre de 2026.

A oferta é de 341 vagas distribuídas em diferentes campi do Ifes (Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Nova Venécia, Santa Teresa, Vila Velha e Vitória).

De acordo com a pasta, a iniciativa tem como objetivo ampliar oportunidades de formação profissional e fortalecer a qualificação técnica no Estado, conectando jovens ao mundo do trabalho e às demandas dos diversos setores produtivos capixabas.

As oportunidades são destinadas a alunos que estarão cursando a 1ª ou a 2ª série do Ensino Médio Regular, além da 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 2026.

Os cursos têm carga horária entre 800 e 1.200 horas, distribuídas em até dois anos. As formações abrangem áreas estratégicas, como Agropecuária, Informática para Internet, Mineração, Química, Meio Ambiente, Mecânica, Metalurgia, entre outras.

Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de dezembro, por meio do portal “Acesso Cidadão” e do site www.selecaoaluno.es.gov.br.

Durante o preenchimento da ficha, é essencial que o candidato observe o turno e o horário das atividades, garantindo compatibilidade com sua rotina escolar.

A seleção será composta por etapas de inscrição, classificação e matrícula. Entre os critérios avaliados estão a trajetória educacional em unidades públicas, registro no Cadastro Único (CadÚnico) e residência em áreas atendidas pelo Programa Estado Presente.

O resultado final tem previsão de ser divulgado no dia 6 de janeiro de 2026, no site da Sedu.

Os classificados deverão efetivar a matrícula entre os dias 8 e 20 de janeiro de 2026, que poderá ocorrer de forma on-line ou presencial, conforme orientação de cada campus.

