Em busca de emprego e estágio? ES tem 5.930 vagas abertas

Há postos para açougueiro, atendente de cafeteria, atendente de telemarketing, chefe de depósito, operador de vendas, nutricionista, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:54

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.930 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (10). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Oportunidades para atendente de telemarketing Crédito: Freepik

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 792. Há oportunidades para açougueiro, atendente de cafeteria, atendente de telemarketing, chefe de depósito, operador de vendas, nutricionista, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 940, sendo 282 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para atendente, vendedor, motorista, embalador, auxiliar administrativo, recepcionista, auxiliar de cobrança, técnico em instalação automotiva, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.689. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, atendente de farmácia, churrasqueiro, cozinheiro em geral, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 305. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, auxiliar de almoxarifado, cuidador de pessoas idosas e dependentes, dedetizador, jardineiro, lavador de carros, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 736. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, ajudante de pátio, analista contábil, atendente de setor de frios, auxiliar operacional de logística, bilheteiro de agência, eletricista, motorista de ônibus, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 51. Há oportunidades para vidraceiro, cozinheira para quiosque, motorista de caminhão, pedreiro de acabamento, auxiliar de saúde bucal, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 67. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, atendente de loja, auxiliar de mecânico de moto, cortador de mármore, tecnólogo em produção cultural, encarregado de obra, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 111. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente balconista, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, chapista de lanchonete, motorista entregador, sushiman, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 242. Há oportunidades para armador, assessor de clientes, atendente de padaria, carpinteiro, consultor de vendas, montador de fabricação, pintor de rolo e trincha, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 330. Há oportunidades para agente de serviços em telecomunicações, ajudante de padeiro, auxiliar de logística, auxiliar de serviços gerais, coletor de resíduos, controlador de acesso, encarregado de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 648. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, auxiliar operacional de logística, ajudante de obras, ajudante de eletricista, balconista de padaria de supermercado, chapista de lanchonete, eletricista automotivo,, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 20. Há oportunidades para técnico em segurança do trabalho, acabador de mármore e granito, lavador de carros, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 28. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de carga e descarga de mercadoria, consultor de vendas, manobrista, mecânico de automóveis, supervisor comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 174. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, balconista, instalador de equipamento de comunicação, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

