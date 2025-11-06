Fim de ano

Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:14

Fábrica da Cacau Show, em Linhares Crédito: Divulgação

A Cacau Show anunciou a contratação de profissionais temporários, que vão reforçar a produção de Natal das fábricas de Itapevi (SP) e Linhares (ES).

A seleção começou em julho, mas a maior parte das admissões se concretizam ainda em novembro, acompanhando o aumento da produção de chocolates e presentes temáticos para o final do ano. A estimativa da empresa é que, ao todo, sejam contratados 500 colaboradores, sendo 300 em Itapevi e outros 200 em Linhares.

A maioria das vagas são para a função de auxiliar de produção, com atuação nas linhas de produção e embalagem, por exemplo. Não é necessário ter experiência.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

A Cacau Show alerta que aquele profissional que se destacar poderá ter o contrato efetivado. Anualmente, em média 30% dos temporários são contratados, conforme desempenho e necessidade das operações.

“Muitas histórias de carreira na Cacau Show começaram em campanhas como a do Natal. É uma chance real de aprender, crescer e fazer parte de um time que está pronto para acolher e ensinar”, diz Luiz Gustavo Cardoso, Diretor Industrial em Itapevi.

Confira as vagas

Analista de melhoria contínua

Analista de projetos

Auxiliar de produção

Conferente

Gerente de desenvolvimento organizacional

Líder de loja

Operador de empilhadeira

Técnico de segurança

