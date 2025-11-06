Home
Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:14

Fábrica da Cacau Show, em Linhares
Fábrica da Cacau Show, em Linhares Crédito: Divulgação

Cacau Show anunciou a contratação de profissionais temporários, que vão reforçar a produção de Natal das fábricas de Itapevi (SP) e Linhares (ES).

A seleção começou em julho, mas a maior parte das admissões se concretizam ainda em novembro, acompanhando o aumento da produção de chocolates e presentes temáticos para o final do ano. A estimativa da empresa é que, ao todo, sejam contratados 500 colaboradores, sendo 300 em Itapevi e outros 200 em Linhares.

A maioria das vagas são para a função de auxiliar de produção, com atuação nas linhas de produção e embalagem, por exemplo. Não é necessário ter experiência.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 

A Cacau Show alerta que aquele profissional que se destacar poderá ter o contrato efetivado. Anualmente, em média 30% dos temporários são contratados, conforme desempenho e necessidade das operações.

“Muitas histórias de carreira na Cacau Show começaram em campanhas como a do Natal. É uma chance real de aprender, crescer e fazer parte de um time que está pronto para acolher e ensinar”, diz Luiz Gustavo Cardoso, Diretor Industrial em Itapevi.

Confira as vagas

  • Analista de melhoria contínua
  • Analista de projetos
  • Auxiliar de produção
  • Conferente
  • Gerente de desenvolvimento organizacional
  • Líder de loja
  • Operador de empilhadeira
  • Técnico de segurança 
