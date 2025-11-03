Oportunidades

Quase 7 mil vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Há postos para açougueiro, ajudante de obras, atendente de hospital, carpinteiro, chefe de depósito, enfermeiro, mecânico de automóveis, técnico de edificações, entre outras chances

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:02

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.921 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (03). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.416. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de hospital, auxiliar de armazenamento, carpinteiro, chefe de depósito, enfermeiro, mecânico de automóveis, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.466, sendo 288 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador de caixa, atendente, auxiliar administrativo, pizzaiolo, recepcionista, analista de marketing digital, salgadeira, cozinheira, técnico em química, vendendor, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.406. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente administrativo pcd, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, churrasqueiro, cuidador de pessoas idosas e dependentes, estoquista, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 284. Há oportunidades para atendente de farmácia - balconista, auxiliar de cozinha, barista, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, lavador de carros, operador de retroescavadeira, pedreiro, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 830. Há oportunidades para ajudante de pátio, armador de ferros, atendente de padaria, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, bilheteiro de agência, conferente de logística, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 35. Há oportunidades para vidraceiro, estofador, pespontador e montador de calçados, cozinheira para quiosque, torneiro mecânico, pedreiro de reboco, camareira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 98. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, ajudante de obra, auxiliar de linha de produção, desenhista gráfico, tecnólogo em produção cultural, gerente comercial, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 105. Há oportunidades para atendente de balcão, atendente de farmácia, auxiliar de linha de produção, motofrentista, motorista entregador, vendedor interno, vigia noturno, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 174. Há oportunidades para ajudante de cozinha, armador, carpinteiro, consultor de vendas, pintor de rolo e trincha, servente de obras civil, soldador, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 305. Há oportunidades para agente de serviços em telecomunicações, almoxarife de obras, auxiliar de logística, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, auxiliar de recursos humanos, eletricista automotivo, encarregado civil, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 620. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, chapista de lanchonete, coordenador de vendas, farmacêutico, gari, instrutor de auto-escola, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 20. Há oportunidades para técnico em segurança do trabalho, acabador de mármore e granito, lavador de carros, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 31. Há oportunidades para ajudante de obras, armazenista, cortador de pedras, costureira de máquinas industriais, instrutor de ensino profissionalizante, operador de máquina de corte de roupas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 158. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar fiscal, bioquímico, controlador de pragas, instalador de gesso, operador de máquina de corte e vinco, pedreiro, servente de obra, entre outras chances. Veja as vagas.

